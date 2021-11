Ora in vendita OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition

A metà luglio è stato possibile incontrarsi OnePlus Nord 2, un Il telefono di fascia media “eccellente” si è affermato come una delle offerte più interessanti del 2021. Tuttavia, questa non è l’unica cosa che il marchio cinese ha preparato per questo modello e l’ultima cosa che si sa è un collegamento speciale a un codice nella storia dei videogiochi che si traduce in OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition.

OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition è una versione sviluppata in collaborazione con BANDAI NAMCO Che mantiene le stesse specifiche conosciute nell’equipaggiamento originale ma con un’esperienza estetica completamente personalizzata che si nota solo nella sua struttura ma nella sua interfaccia e in una serie di sfide che devono essere completate con ricompense da sbloccare.

Novità di OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition

Come mostrano le immagini, il design tradizionale del Nord 2 è stato modificato con una cover posteriore a doppio strato che completa l’essenza di entrambi i marchi. Dall’esterno ci sono alcune caratteristiche distintive del PAC-MAN, come i PAC-DOTS e lo stesso Eroe Giallo, ma nell’area più profonda, è sorpreso con Una superficie fosforescente che si illumina al buio e rivela un labirinto al neon ispirato ai livelli del gioco.

Anche lo Smartphone Alert Slider ha un aspetto diverso rispetto a mostrare una tonalità blu che ricorda i deboli fantasmi di PAC-MAN quando il giocatore mangia un POWER PELLET. C’è anche un supporto per telefono fai-da-te di PAC-MAN con i famosi personaggi dei giochi arcade.

Come se non bastasse, C’è molto lavoro che è stato messo nel livello di personalizzazione di OxygenOS che può essere visto ridisegnando le icone del menu con un tema diviso, oltre a sfondi statici e dinamici personalizzati e la disponibilità di una serie di sfide che devono essere completate sul dispositivo stesso per sbloccare diversi sfondi nascosti.

In conclusione, anche quando si scattano foto C’è un nuovo filtro della fotocamera e animazioni personalizzatee Inoltre, il gioco PAC-MAN 256 preinstallato e altre modalità da sbloccare Come suonerie, adesivi fotografici e altre sorprese.

Il La versione PAC-MAN di OnePlus Nord 2 è stata messa in vendita questo martedì a 529€. Viene venduto un tipo di dispositivo con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione in ciascuno di Sito ufficiale di OnePlus E tra pochi giorni arriverà su Amazon.