Ora puoi chattare tra account Teams personali e aziendali

Microsoft ha sempre avuto problemi con la messaggistica istantanea. Già in quel momento decisero compra skype E non era più lo stesso. Era così brutto che ogni volta che Microsoft acquisiva un’azienda veniva segnalata come esempio di una cattiva acquisizione. Tuttavia, hanno imparato una lezione preziosa con Teams. Hanno preferito risparmiare 8 miliardi da Slacke creare la differenza consentendo Acquistato da Slack da Salesforce Tre volte i soldi.

La verità è che sembra che lo sia finalmente Gli utenti delle versioni Business e Personal Teams di Teams potranno farlo Comunica. Questo può essere molto utile per i progetti che richiedono liberi professionisti e non è necessario creare un account Teams professionale o creare un account Teams per loro.

Ora puoi comunicare con qualsiasi utente di Teams

Microsoft sta introducendo la possibilità per gli utenti domestici di Teams di connettersi con gli utenti aziendali. Questa settimana, Microsoft ha aggiornato le notifiche del Centro messaggi per notare che questa nuova funzionalità verrà implementata a metà gennaio.

Microsoft ha iniziato a testare questa funzionalità in anteprima a novembre e ha pianificato di lanciarla alla fine del 2021. Ma la società ha finito per ritardare l’obiettivo fino a gennaio 2022.

Con questo aggiornamento, gli utenti di Teams nell’organizzazione potranno avviare una chat individuale o di gruppo con gli utenti di Teams che usano i loro account personali e viceversa.L’azienda afferma nella notifica aggiornata del centro messaggi. Aggiunge una notifica Microsoft, le persone potranno invitare qualsiasi utente di Teams a chattare utilizzando un indirizzo e-mail o un numero di telefono e rimanere all’interno dei criteri di sicurezza e conformità della propria organizzazione. Questa funzionalità sarà disponibile in Teams sul Web, desktop e dispositivi mobili.

Come spiega l’avviso, Gli amministratori potranno abilitare o disabilitare questa funzionalità sia a livello di tenant che di singolo utente. La configurazione di questa funzione verrà eseguita con la funzione abilitata per impostazione predefinita. Gli amministratori potranno escludere tramite il portale di amministrazione di Teams nella sezione Accesso esterno (o utilizzare i comandi di PowerShell per escludere tutti gli utenti).