Ora puoi dare un’occhiata alle prime pagine di Riddler: Year One, il prequel del fumetto di The Batman di Paul Dano.

Se la versione di Paul Dano de L’Enigmista fosse una delle tue parti preferite di BatmanQuesta notizia dal mondo dei fumetti attirerà probabilmente la tua attenzione.

Anche se ci sono piani per un film commedia prequel da Batman Focus su Riddle rivelato prima Prima volta a marzo Quest’anno, durante venerdì, DC Comics ha approfittato di un panel al Comic-Con di San Diego per rivelare uno sguardo più dettagliato al titolo che sarà conosciuto come Puzzle: il primo anno (anche Enigmista: Anno uno In inglese).

Durante la tavola rotonda, “Jim Lee & Friends from DC” ha condiviso Paolo Danol’attore che ha interpretato l’Enigmista in The Batman e scriverà questo fumetto che sarà caratterizzato dalla grafica di Stefano Sobeck.

secondo discussione sul filmIn questo contesto, Dano ha detto che lui e il regista BatmanMatt Reeves ha inventato la storia delle origini del personaggio per la sua versione sinistra durante le riprese di questo nuovo film basato sulla leggenda dell’uomo pipistrello e il regista alla fine gli ha detto che la DC voleva parlargli di cosa sia ora questo fumetto.

In questo senso, DC Summary lo dice Puzzle: il primo anno Offrirà”La storia oscura e oscura di un uomo dimenticato dalla società e che si rifiuta di passare inosservato. Fin dalle sue rate“Esplorare i retroscena di come il contabile Edward Nashton si sia trasformato da Gotham City senza nessuno in un nemico di Batman, mettendoli in rotta di collisione”.

Senza ulteriori indugi, puoi vedere alcune copertine e pagine varie da contrassegnare Puzzle: il primo anno prossimo.

Il primo numero di Puzzle: il primo anno Sarà pubblicato il 25 ottobre.