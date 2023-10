Ora puoi giocare a Forza Motorsport in accesso anticipato se possiedi o hai acquistato la Premium Edition

Sebbene la data di uscita ufficiale di Forza Motorsport È il 10 ottobre, giocatori che hanno acquistato Edizione Premium Ora puoi goderti questo simulatore di corse su Xbox Series Arrivo anticipato di cinque giorniQuindi a partire da oggi puoi giocare al nuovo gioco energia.

Esistono due opzioni per l’accesso anticipato Forza Motorsport: Uno di questi è acquistare Edizione Premium Completamente, quello Nell’Xbox Store Ha un prezzo 99,99 (In Spagna). La seconda opzione è un po’ più economica, ma richiede l’abbonamento a Xbox Game Pass: visto che il gioco è disponibile il primo giorno, ma nella sua versione standard, se lo si paga 35,99 Quanto vale Promuove Alla versione premium Puoi giocare adesso Forza Motorsport.

La nostra analisi di Forza Motorsport

Non importa quando inizi a giocare, ti abbiamo già coperto Forza Motorsport È tornato in piena giocabilità. In vandalo Siamo stati effettivamente in grado di giocare con e dentro di esso La nostra analisi vi dice che è il titolo Si controlla come per magia, è molto divertente e visivamente molto potente.ma non è molto ambizioso, anzi dà la sensazione che sia, intenzionalmente, il prodotto principale che verrà ampliato poco a poco con più contenuti e possibilità.