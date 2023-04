Ora puoi giocare in accesso anticipato a Speedstorm, Mario Kart con i personaggi Disney

ILPer i fan della serie che hanno riempito il grande e piccolo schermo di personaggi dal 1928, siamo fortunati.

Disney Speedstorm è una realtà e tutti coloro che hanno acquistato l’accesso anticipato, Potrai giocare a partire da oggi, martedì 18 aprile.

Videogioco di corse automobilistiche in stile Mario Kart, Ora disponibile per le seguenti piattaforme: PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. E mentre il gioco è gratuito, chi acquista il Founder’s Pack avrà accesso anticipato.

impacchettalo In Spagna, il suo prezzo varia da circa 30 euro a 70 nella sua versione finale. Inoltre, i membri di PS PLus Extra potranno farlo Ottieni una prova gratuita di 2 ore.

Al momento non c’è appuntamento Scopri quando il gioco sarà disponibile nella sua versione free-to-playQuindi l’unico modo per provare è acquistare uno dei bundle, che hanno lo stesso prezzo su tutte le piattaforme.

Contenuto e prezzi del Founder’s Pack di Disney Speedstorm

Pacchetto fondatore standard

Accesso anticipato Disney Speedstorm

Sblocca due piloti: Topolino e Paperino

Sblocco demo aggiuntivo

4000 gettoni (valuta di gioco)

2 crediti d’oro

3 costumi pilota e decorazioni

Avatar e slogan esclusivi del fondatore

Prezzo: € 29,99 su tutte le piattaforme

Pacchetto Fondatore Deluxe

Accesso anticipato Disney Speedstorm

3 piloti sbloccati: Topolino, Paperino e Mulan

Sblocco demo aggiuntivo

7.000 gettoni (valuta di gioco)

2 crediti d’oro

4 abiti da pilota e accessori

Avatar e slogan esclusivi del fondatore

Prezzo: 49,99€ su tutte le piattaforme

L’ultimo pacchetto del fondatore