Ora puoi goderti i giochi per PC su Xbox con Nvidia GeForce e qui ti spieghiamo come

The Verge ha confermato che il servizio GeForce Now di Nvidia funziona con il nuovo browser Xbox, il che significa che con la potenza dello streaming cloud, puoi giocare ai tuoi giochi. Giochi per PC su Xbox con Nvidia GeForce. GeForce Now era già stato sbloccato per Xbox Insider nel nuovo browser diversi mesi fa, ma soffriva di alcuni problemi iniziali, principalmente da Xbox, poiché il browser mancava di funzionalità come il supporto per mouse e tastiera. a quel tempo.

Sebbene ora, se esiste una compatibilità con un mouse e un soffitto, giocare a giochi che richiedono l’uso di mouse e tastiera non è l’esperienza ideale al momento, in quanto Quando fai clic, viene visualizzata una tastiera virtuale. Inoltre, la latenza sembra non essere molto buona per i giochi multiplayer.

Ecco come divertirti con i giochi per PC su Xbox con Nvidia GeForce

A partire da oggi, puoi divertirti con i giochi per PC su Xbox con Nvidia GeForce. Inoltre, funziona con la tua libreria esistente di giochi per PC. Quindi puoi iniziare a utilizzare Nvidia GeForce Now solo sulla tua Xbox Devi seguire questi semplici passaggi: Prima di tutto, avrai bisogno di un file Nvidia GeForce Now, a cui puoi registrarti nella sezione “Abbonamenti” del sito Web di GeForce Now. L’account di base è gratuito, ma è limitato alle funzioni di base e anche alle sessioni di gioco di 1 ora. Tuttavia, ti suggeriamo di iniziare con questo.

Fai clic su “Iscriviti”, inserisci i tuoi dati e registrati per il livello di iscrizione prescelto. Una volta registrato, apri il browser Microsoft Edge su Xbox e accedi al tuo account sul sito Web di Nvidia GeForce Now. Quindi, apri il client Web GeForce Now, dove puoi scegliere il gioco a cui vuoi giocare e anche collegare più account, come Steam o Epic Games Store (se hai un problema con la tastiera virtuale durante questa operazione, Potrebbe essere necessario collegare una vera tastiera nello slot USB).

Se vuoi sapere cosa Paesi È possibile divertirsi con i giochi per PC su Xbox Con Nvidia GeForce, tutto ciò che devi fare è andare su Nvidia GeForce ora. È disponibile in Spagna e America Latina e i paesi inizialmente selezionati sono Messico, Argentina, Brasile, Cile, Paraguay e Uruguay. Per loro, GeForce Now arriverà alla fine del 2021, senza data precisa e senza prezzo di lancio locale.