Ora puoi scaricare questi nuovi giochi gratuiti per sempre

Questi sono i nuovi giochi Steam gratuiti in chiusura questo agosto

Questo fine settimana Steam ci permette di provare State of Decay 2: Juggernaut Edition e ogni pochi giorni ci sorprende anche con nuovi giochi gratuiti. individualmente o in gruppi di 6, Per esempio. In ogni caso, piattaforma Valve sa come premiare la sua ampia base di utenti. E ora, verso la fine di agosto, Steam ci offre una nuova selezione di videogiochi per PC a costo zeroEd è di questo che siamo venuti a parlare in questo post.

Come previsto, tutte le proposte ci sono state presentate in questa occasione Sono diversiMa è vero che la maggior parte di questi Il lancio dei giochi su Steam coincide con il mese di agosto, quindi i “nuovi giochi” non sono affatto sbagliati. Ora, la cosa più interessante è che se decidi di scaricarli 6 proposteAnche se fosse uno di loro Saranno tuoi per sempre, così potrai accedere alla tua libreria Steam per divertirti quando vuoi. accanto a, Non c’è nemmeno un limite di tempo per scaricarli.Quindi prenditi il ​​tempo che ti serve.

Questi sei giochi Steam gratuiti possono essere tuoi per sempre

Caccia

“Caccia quello Gioco di guida in città In cui ti stai imbarcando in un incarico che ti è stato assegnato dalla tua agenzia. Il tuo obiettivo è individuare e recuperare rapidamente le sette carte dati nascoste sparse per la città.mentre manovri con attenzione la tua auto per evitare eventuali collisioni che potrebbero porre fine all’emozionante inseguimento della polizia. Usa strategie sofisticate e decisioni tempestive per sconfiggere l’unità di polizia che ti insegue e tornare sano e salvo nella tua città. Assicurati di conservare il tuo veicolo durante il trasporto delle carte presso la sede del tuo concessionariofanno notare nella descrizione del gioco su Steam.

si impegna per Ottieni tempi di finitura rapidi, stabilisci record personali e condividi i tuoi risultati con noi e i tuoi amici. Immergiti nel mondo coinvolgente del gioco onnicomprensivo di guida, corsa e inseguimento che ti è stato offerto giochi di duellantiAggiungono.

Zombieflux: Guerra Insonne

“Zombieflux: Guerra Insonne È un moderno gioco di strategia ambientato nell’apocalisse zombi. in questo nuovo Gioco di strategia di costruzione di imperi a tema zombieEsplora la mappa, espandi territori e combatti per la sopravvivenza in un mondo di zombi dilaganti e forze infuocate del caos. come leader, Hai il compito fondamentale di guidare il campo dei sopravvissuti e combattere con altri sopravvissuti per la sopravvivenzaÈ così che descrivono Zombiflux: Sleepless War su Valve Store.

Prove nel labirinto

“Gioco Progettato con l’obiettivo di correre veloce come giocatoresi deve Combatti mostri e robot, attraversa 4 livelli, sconfiggi tutti i boss e raggiungi il portale finale appena possibile. Il giocatore ha Molteplici abilità sbloccabili Come il doppio salto, la possibilità di trasformarsi in una palla premendo S e trasformarsi di nuovo premendo W, correndo facendo clic con il tasto destro, sparando da fermo e lanciando bombe in modalità palla con il tasto sinistro.

Byte: Byteland Overclocked – Introduzione

“Butte: Byteland è overcloccato Combina elementi classici di Platform 3D con una buona dose di innovazione. Fai un doppio salto, scatta, fluttua e scivola attraverso livelli vibranti quanto te Scopri fantastiche collezioni ispirate all’essenza dei computer e della tecnologiaVa notato che questo indirizzo è un’introduzione a quella che sarà la sua proposta completa, Boti: Byteland Overclockedche avrà Modalità cooperativa fluida Verrà a vapore Il 15 settembre di quest’annoCioè, tra poche settimane.

emergenza

“emergenza quello Gioco di strategia cooperativo in tempo reale che mira a salvare vite umane. Con il tempo e il caos civile contro di loro, i giocatori devono unire le forze per… Coordinamento delle missioni di salvataggio. In qualità di Direttore operativo, lo farai Affrontare incendi, vittime, criminali, incidenti ad alta tensione e molte altre sfide Questo farà salire la tua adrenalina alle stelle.”

Wavin

Forgia il tuo destino: Scegli il tuo personaggio, equipaggia i tuoi migliori incantesimi e naviga da un’isola all’altra per ottenere nuovi titoli e ricchezze. Fai progredire il tuo eroe e la tua strategia in questo Gioco di ruolo tattico multiplayer gratuito E con una grafica espressiva e unica”, così il rendering Wavin sul vapore. Va notato che questo gioco in accesso anticipato.

Finora Questa è la lista dei nuovi giochi gratuiti per PC su Steam. Ricorda, nessuna di queste proposte è gratuita Possono essere tuoi per sempre Se lo scarichi adesso o quando puoi.