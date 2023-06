Ora puoi vedere l’interno della nave da crociera più grande del mondo

Questo episodio spiega tutti i dettagli della creazione di questi due nuovi quartieri, Chill Island e The Hideaway, con sfide architettoniche e di design come Costruire cinque piscine in altezzacompresa la prima piscina a sfioro sospesa sul mare per creare uno spazio per soli adulti.

Una volta che inizi a navigare, diventerai l’icona dei mari di Royal Caribbean – che è in uno stato avanzato di costruzione – La nave da crociera più grande del mondosuperando Wonder of the Seas che ha fatto il suo viaggio inaugurale nel gennaio 2022 e da maggio ha avuto la sua prima stagione nel Mediterraneo.

Va ricordato che lo scorso marzo Royal Caribbean ha presentato un videogioco su questa nave basato sul noto Fortnite, così che i “giocatori” possano vivere un’avventura a bordo di una crociera gigantesca ma uguale a tutti gli effetti all’icona dei mari.