Ora sì: Rimac Fridge e Tesla Model S Plaid, le due auto elettriche più veloci al mondo, affrontano – Curiosità – ibride ed elettriche

Giorni fa grazie al canale Drag Times su Youtube, abbiamo avuto l’opportunità di vedere quanto fresco e super frigorifero Rimac Sviluppato negli USA “Drag Tape”. A quei tempi, rappresentava un’epoca in cui ogni auto di produzione, elettrica o meno, che aveva precedentemente attraversato tali rettilinei, incluso lui stesso, veniva lasciata indietro. Lama Tesla Model S.

Tuttavia, come notato in precedenza, Con un’unità di Tesla Model S Plaid in atto, ci si aspettava che i responsabili del Drag Times mettessero a confronto entrambe le auto elettriche.Perché durante il loro viaggio come creatori di contenuti, possono ancora una volta avere un frigorifero Rimac a loro disposizione per un quarto di miglio davanti a un intero Tesla Model S Plaid.

Tuttavia, È l’intuizione del risultato finale della gara in base alla potenza di ciascuna auto elettrica e ai tempi che ciascuna aveva in anticipo. È con 1.917 CV di potenza estratti dai suoi quattro motori elettrici (ciascuno guida una ruota), è facile intuire che il frigorifero elettrico di Rimac sarà lasciato indietro con un Tesla Model S Plaid da 1020 CV.

Cioè, in precedenza, tutti avevano tempo nel rettilineo El Famoso de 9.673 secondi per Tesla Model S PlaidMentre la creazione del Mate Rimac è arrivata a distruggere questo marchio e ridurlo a 8.582 secondi. I tempi sono di per sé cruciali, ma è sempre divertente vedere la differenza visivamente.

Delle tre misurazioni effettuate in Drag Times, questa è la prima che sembra essere la meno corretta, poiché il tempo di reazione del leader del frigorifero non era così alto come il tempo di reazione della persona alla guida del Plaid Model S, mentre È il secondo in cui sono più vicini al loro tempo, solo un decimo di secondo all’inizio.

Entrambe le auto elettriche partono dalla linea di partenza e, per pochi secondi, mantengono visivamente la stessa cadenza (hanno tempi di accelerazione quasi identici da 0 a 100) ma poi la sportiva croata non perdona e inizia a interferire a pochi metri il plaid modello S.

Finalmente, e con un tempo di fine 8641 secondi nel quarto di miglio, Rimac Nevera incorona l’auto più veloce in questa gara rispetto ai 9312 secondi di Tesla Model S Plaid, tagliando il traguardo a 166,44 mph nel primo caso e 151,34 al secondo (rispettivamente 267 e 243 km/h).

Tuttavia, nonostante la sua evidente perdita, la Tesla Model S Plaid non è da sottovalutare, perché è un’auto che costa circa 20 volte meno della sportiva croata, e il suo prezzo in questo momento in Spagna è di circa 130 mila euro, 2 milioni Croato prima delle tasse. Anche la sua produzione non si limita al breve termine, è una berlina cinque posti pratica, comoda ed efficiente, mentre la Niviera punta esclusivamente sulle prestazioni.