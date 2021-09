Orange lancia il suo primo nodo a 700MHz, switch 5G

Per commissionare questo nodo, a licenza temporanea, dato che l’assegnazione dello spettro è stata acquisita da ciascun operatore nell’asta delle frequenze tenutasi lo scorso luglio da Ministero dell’Economia e della Trasformazione Digitale. Lo scopo di questa iniziativa è quello di fornire un servizio ai numerosi piloti il ​​cui operatore opera nella Comunità Valenciana nell’ambito di Piano Nazionale 5G, su iniziativa rosso.es.

Nella suddetta asta, Orange ha acquisito 2 x 10 MHz spettro in Banda 700MHz. Secondo la società, questa acquisizione rende l’azienda l’operatore con il maggior numero di spettro nelle due bande prioritarie per l’implementazione della tecnologia 5G, poiché ha anche 110MHz nella banda 3.5GHz. In totale, Orange ha investito 523 milioni di euro nell’acquisizione di queste frequenze.

700MHz, banda base

La banda 700MHz è definita da Orange come “essenziale” per fornire copertura 5G nel 100% dell’area, per Gamma più ampia offerta dalle frequenze più basse. La società prevede che consentirà Latenza ultra bassa Sarà consentito svolgere miglio (L’enorme Internet delle cose, massicce comunicazioni machine-to-machine). A breve termine, completerà il campo di applicazione 3,5 GHz che è già stato implementato e migliorare il servizio di dati grezzi (informazioni inviate dall’utente alla rete) per gli utenti 5G.

In attesa del lancio delle nuove frequenze 700MHz, continua a progredire nello sviluppo della sua rete 5G in Spagna, attraverso la quale raggiunge già 626 comuni in 38 province (comprese le città autonome di Ceuta e Melilla), con copertura. Il 37% della popolazione totale è in Spagna. La società prevede di far raggiungere la copertura 5G a metà della popolazione spagnola nel 2021.

