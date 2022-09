Orari delle prove libere di F1 in Italia (Monza)

Carica il lettore audio

Il Formula 1 Tornando a uno dei tracciati più storici della storia del genere, un circuito Monza La scorsa stagione ci ha regalato una delle più grandi sorprese del percorso con una vittoria a sorpresa Daniele Ricciardo E doppio McLaren.

Francamente, sembra complicato almeno da ripetere quest’anno Max Verstappen arriverà Gran Premio d’Italia L’uscita era in forma imbattuta dopo aver vinto gli ultimi cinque della campagna Ferrari Molto indietro nella lotta per due titoli.

Questo fine settimana, la squadra Maranello Correrà in casa, il che è sempre un vantaggio. Puoi batterlo? Toro rosso E iniziare a girare la tortilla? La risposta comincerà ad emergere questo venerdì. Guarda a che ora sono le sessioni di allenamento e non perderti nulla.

A che ora sono le prove libere del GP d’Italia di F1 (FP1 e FP2) di oggi:

giorno : venerdì 9 settembre 2022

: venerdì 9 settembre 2022 Prove libere del GP d’Italia di F1 2022 in Spagna, FP1 e FP2 in qualsiasi momento : venerdì 9 settembre alle 14:00 e alle 17:00.

Prove libere del GP d’Italia di F1 2022, FP1 e FP2 in qualsiasi momento Messico, Colombia, Perù, Ecuador e Panama: Venerdì 9 settembre a 07:00 e 10:00

Venerdì 9 settembre 07:00 e 10:00 Prove libere del GP d’Italia di F1 2022, FP1 e FP2 in qualsiasi momento Venezuela, Bolivia, Cile e Paraguay: Venerdì 9 settembre a 08:00 e 11:00

Venerdì 9 settembre 08:00 e 11:00 Prove libere del GP d’Italia di F1 2022, FP1 e FP2 in qualsiasi momento Argentina e Uruguay: Venerdì 9 settembre a 9:00 e 12:00.

Dove guardare le prove libere del venerdì di F1 2022 a Monza:

Venerdì di F1 a Monza in Spagna, dove si praticano FP1 e FP2 : DAZN F1

Venerdì di F1 a Monza in Messico, dove si proveranno FP1 e FP2 : Fox Sports Messico

Dove sono le prove libere del venerdì di F1, FP1 e FP2 a Monza in Colombia, Perù, Ecuador e Panama : Star Action/ESPN

Dove sono le prove libere del venerdì di F1, FP1 e FP2 a Monza in Venezuela e Bolivia : Star Action/ESPN

Dove sono le prove libere del venerdì di F1, FP1 e FP2 a Monza in Argentina, Uruguay e Paraguay : Star Action, Fox Sports o ESPN

Venerdì di F1 a Monza in Cile, dove si praticano FP1 e FP2 : Star Action/Fox Sports

Programma completo del fine settimana:



vedere Gran Premio d’Italia E le seguenti sei gare che saranno legali nella stagione di Formula 1 2022, dovrai contrattare il sito DAZN F1 Oppure, in mancanza, il pacchetto motore Movistar+ che condivide lo stesso segnale DAZN.

Dopo un GP d’Olanda Questo ha cambiato leggermente i tempi di venerdì durante il fine settimana Monza Tornando ai tempi regolamentari per FP1 e FP2, le prove libere 1 iniziano alle 14:00 ora locale e le prove libere 2 iniziano alle 17:00 ora locale (come in Spagna).

A tutti i fan America Latina, il canale televisivo che trasmette le prime prove libere della gara italiana varia a seconda del Paese di residenza. Anche se un aspetto importante da ricordare è che, a differenza della Spagna, possono anche assumere F1TVLa piattaforma di streaming ufficiale della Formula 1, che trasmette ogni Gran Premio.

Sarai interessato a:



Piloti e team rifiutano il GP d’Italia 2022 di F1 a Monza

Salvo modifiche dell’ultimo minuto, solo i 20 piloti ufficiali sono in lizza Gran Premio d’Italia Tutti tranne uno questo fine settimana, con le rispettive squadre Nick De Vries Chi sarà posto sotto il controllo di Aston Martin di Sebastian Vettel Nelle prove libere 1 a Monza.