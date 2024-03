Orbita Casa/Studio BK

©Alejandro Peral

Area progetto architettonico: 523 mq

523 mq

Anno del progetto architettonico: 2023



2023

Fotografi

©Alejandro Peral

Descrizione fornita dal team di progetto. Casa Órbita si trova su un terreno ad angolo. Ha due bordi costieri, uno verso uno spazio verde pubblico e una vista sul lago. La casa riprende tutti gli elementi visivi, valorizzando l'illuminazione naturale nel senso migliore.

Basso livello

È stata data priorità all'orientamento nord, utilizzando un cortile centrale che chiarisce visivamente e funzionalmente le due ali interrate: una di esse contiene lo spazio flessibile accanto all'atrio degli arrivi e al passaggio dalla strada all'interno della casa. L'altro è orientato verso la facciata posteriore rispetto alla zona pubblica della casa, e si prolunga verso la piscina e il lago sullo sfondo, incorniciando il paesaggio. Sul lato sud-occidentale ci sono tutti i settori dei servizi.

Sezioni

L'atrio a doppia altezza collega i due piani, consentendo al settore privato al secondo piano di avere un dialogo continuo con il cortile centrale. Non solo fornisce l'ingresso della luce nella direzione migliore, ma insieme al rivestimento in pannelli di acciaio corten perforato nella parte anteriore, garantisce privacy alle camere da letto e alla sala giochi, che con i suoi pannelli pieghevoli crea uno spazio di incontro intimo per gli utenti.

Questo secondo volume esce dalle basi con un linguaggio più libero, ottenuto attraverso curve che indirizzano il programma verso i migliori elementi visivi. Il progetto prevede una seconda galleria sociale in facciata, aperta sulla strada. Permette la trasparenza visiva dal soggiorno verso il lago centrale del quartiere esposto a nord.

La struttura materiale della casa si basa su materiali nobili e di bassa manutenzione: una struttura in cemento con tappi in pietra vulcanica all'ingresso, pavimenti grigio tundra, superfici in marmo, mobili in rovere e falegnameria in alluminio con DVH. Casa Órbita propone una casa dal design in grado di valorizzare il verde paesaggio che la circonda e fornire agli utenti un'abitazione unica da condividere con la famiglia.