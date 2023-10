Ordina la prima parte di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 in anticipo e ricevi in ​​regalo la scatola dei serpenti

Fornito da GAME Spagna.

Con lancio Metal Gear Solid: Master Collection Volume 1 Proprio dietro l’angolo (in arrivo il 24 ottobre) da Gioco Abbiamo annunciato il regalo che possiamo ricevere prenotando questa raccolta di articoli essenziali per PlayStation, Xbox e Switch, sia in negozio che in negozio. GIOCO.es.

Coloro che hanno acquistato Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 preimpostazione in GIOCO per ottenere la stessa cosa a casa Scatola del serpente, che il protagonista dei giochi usa per nascondersi dai nemici in bella vista. Si tratta di una versione da 14x14x18 cm che diventa il luogo perfetto dove posizionare il gioco fisico. Questo regalo è esclusivo di GAMEquindi può essere ottenuto solo prenotando il gioco lì.

Cosa include Metal Gear Solid: Master Collection Volume 1?

Questo gruppo di Minerale di calce dura Include Minerale di calce dura (Con missioni VR/missioni speciali), Metal Gear Solid 2: Figli della Libertà E Metal Gear Solid 3: Mangiatore di serpenti (Nelle versioni della raccolta HD). Oltre ai primi due capitoli del franchise, Attrezzature metalliche E Metal Gear 2: Solid SnakeE Contenuti aggiuntivi Come i libri di sceneggiatura, il libro principale con tutti i dettagli di ogni parte della saga, graphic novel, colonne sonore digitali…

Se questa combinazione ti si addice, non dimenticarla Prenotalo su GAME Puoi ricevere un regalo esclusivo. Metal Gear Solid: Master Collection Volume 1 Arriva il 24 ottobre.