Organizza il tuo spazio di lavoro con questi mobili e ordina soluzioni per il tuo ufficio

tabelle:

Woltu tavolino in legno e acciaio

Woltu tavolino in legno e acciaio Amazon

Questo è incredibile Tavolo da ufficio Woltu È l’ideale per chi non ha molto spazio in casa, ma necessita di un luogo destinato esclusivamente al lavoro. La tavola misura 120×50 cm ed è alta 73 cm. Combina legno di alta qualità per i ripiani superiore e inferiore e una struttura in acciaio, una combinazione che gli conferisce un’atmosfera molto moderna e si fonde con molte decorazioni.

È disponibile in tre diverse combinazioni di colori.

Comoda scrivania con ripiani

Comoda scrivania con ripiani Amazon

Se hai un po’ più di spazio questo Comodo tavolo da ufficio È molto utile perché il piano del tavolo poggia su una mensola con cinque ripiani che ti permettono di riporre libri e altre cose che ti servono per studiare o lavorare. Il piano del tavolo misura 120 x 52 cm, l’altezza è 73 cm e l’altezza del ripiano è 144 cm. Realizzato con melanina e disponibile in cinque diversi colori.

Un tavolo dal design semplice, minimalista e molto pratico.

Scrivania in legno e acciaio con ripiano SoBuy

Scrivania in legno e acciaio con ripiano SoBuy Amazon

Se vuoi sfruttare un angolo della sala da pranzo per posizionare il tuo tavolo da lavoro o la stanza dei bambini è piccola, l’opzione migliore è questa SoBuy ufficio La lavagna misura 100 x 50 cm e comprende un pratico ripiano con 3 ripiani, altezza 117 cm.

La sua tavola è composta da particelle e una struttura metallica, tutto in bianco.

scaffali:

Scaffali verticali Homcom

Scaffali verticali Homcom Amazon

Se hai bisogno di uno scaffale per riporre documenti e altre cose, ma non hai molto spazio, questo è Rack Homecom È una soluzione perfetta. È un modello verticale con 6 livelli. Misura 60x12x162,5 cm, ogni ripiano supporta 3,3 kg di peso, è realizzato in legno ingegnerizzato e i suoi ripiani a due livelli ti danno un’immagine fresca e moderna.

Libreria Divisibile Vasagle 10 Cube

Libreria Divisibile Vasagle 10 Cube Amazon

Se il tuo spazio di lavoro è nella sala da pranzo, dovresti considerare di creare una classe per poter studiare in solitudine o lavorare in modo più tranquillo e concentrato. Questa separazione può essere ottenuta utilizzando librería così da Vasagle Questo, inoltre, ti offre molto spazio per organizzare libri, documenti e altre cose di cui hai bisogno.

È una libreria con 10 scomparti a forma di cassetto. Realizzato in truciolare con impiallacciatura di melanina, misura 129,5 x 129,5 x 29 cm e ogni ripiano supporta 15 kg di peso.

mensole a muro:

Mensole da parete Songmics (confezione da 3)

Mensole da parete Songmics (confezione da 3) Amazon

Se hai bisogno di spazio di archiviazione, ma la tua scrivania è così piccola che non sai dove mettere la mensola, puoi usare le mensole a muro. l’Est Songmics .Modello di marca Venduti in una confezione da 3, questi saranno usati per conservare raccoglitori per libri e altri elementi essenziali per il tuo studio.

Si compone di tre ripiani di diverse dimensioni, realizzati in pannelli di fibra a media densità, e ciascuno può contenere fino a 15 kg. È disponibile in tre colori.

Scaffali da parete industriali UMI

Scaffali da parete industriali UMI Amazon

Se ti piace lo stile industriale questi tre Scaffali UMI Li amerai. Venduto in una confezione da 3 unità di diverse dimensioni (grande: 40,5 x 13,3 x 11,4 cm; medio: 33,2 x 11,8 x 9,9 cm e piccolo: 26,6 x 11,2 x 8,5 cm), combina il legno rustico con il metallo e in esso possiamo Conservazione dei libri senza problemi perché è molto resistente e regge molto peso.

organizzatore da scrivania:

Organizzatore desktop Osco

Organizzatore desktop Osco Amazon

Oltre a tavoli e mensole, bisogna pensare che lo spazio di lavoro sia il più organizzato possibile per stare comodi e avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno a portata di mano. Raggiungeremo questo obiettivo con un organizer desktop come questo di Osco.

È un modello di grandi dimensioni (28,3 x 14,2 x 12,8 cm), realizzato in rete metallica altamente resistente e durevole. Ha 8 spazi e uno di questi è una piccola scala.

Vassoi carta leviatana a 3 veli

Vassoi carta leviatana a 3 veli Amazon

Se quello che devi tenere, ma a portata di mano, sono i documenti, dovresti scegliere questo Organizzatore desktop Leviatana Con 3 vassoi formato A4.

Come il precedente erogatore, anch’esso è realizzato in rete metallica altamente antigraffio e antiurto. Questo materiale garantisce uno spazio asciutto e arioso in modo che le tue carte siano perfettamente conservate.

Organizzatore da tavolo in legno Lesvit

Organizzatore da tavolo in legno Lesvit Amazon

Abbiamo concluso con una proposta strutturata molto più attenta ed elegante rispetto alle precedenti. Si trova intorno a Modello di marca Lesfit Realizzato in legno, misura 32 x 27 x 24 cm e dispone di 13 scomparti per riporre penne, fogli, calcolatrici, promemoria e altro.

Si monta facilmente, e nello stesso materiale possiamo anche scegliere un file Organizzatore di fogli a 5 cassetti.

