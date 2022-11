Organizzatori di armadi, mensole nei cassetti o appendiabiti multifunzionali

Il prezzo del noleggio non smette mai di crescere, infatti, Sono aumentati di otto volte i salari dei giovani dalla crisi del 2008. Per questo motivo case di pochi metri quadrati o famoso piccole case È all’ordine del giorno E devi destreggiarti tra tutte le cose della casa per adattarle. Ma, Ci sono alcuni trucchi e prodotti che possono aiutarci a risparmiare spazio In tutte le stanze della casa. In questo modo, finalmente, tutte le magliette entreranno nell’armadio oi prodotti di bellezza in bagno. Quindi se anche tu vuoi guadagnare metri di spazio in cucina, bagno o camera da letto, prendi nota La selezione che abbiamo fatto 20 de shopping.

organizzatori dell’armadio o Grucce multifunzionali dove puoi appendere più vestiti contemporaneamente sono alcune idee Per spazio armadio. E al di fuori di esso, sempre più persone stanno arredando stanze con letti alti per offrire una buona scrivania sotto, per esempio. Il segreto è dentro Estinguere ogni metro quadrato Perché sono costosi. Amazzonia Può aiutarti molto in questo compito, quindi copia queste idee per la tua camera da letto, bagno o cucina.

Risparmia spazio nell’armadio

Spesso tra le nostre magliette, pantaloni, magliette e giacche, non troviamo tutto nell’armadio. Non importa quante grucce hai, quando non c’è spazio extra, non c’è niente da fare. o se? Ci sono alcuni ganci multifunzionali disponibili su Amazon Questo ti aiuta Risparmia fino all’80% dello spazio dell’armadio.

Risparmia fino all’80% di spazio nell’armadio. Amazzonia

E per tutti quei vestiti che non appendi nell’armadio, come le tue felpe, puoi organizzarli uno sopra l’altro, ma senza stropicciarli in quel modo. Occupa meno spazio grazie a questo organizer per magliette.

Infine, non dimenticare i cassetti della biancheria intima perché possono anche essere organizzati per risparmiare spazio e contenere più calze. est Pacchetto Ti piacerà perché ha gli scomparti perfetti per la separazione Chiedere calze, biancheria intima e reggiseni per esempio.

spazio per ogni capo. Amazzonia

E in cucina!

Passiamo ora alla cucina, una delle stanze della casa dove manca più spazio tra prodotti per la pulizia, cibo, elettrodomestici e altro. Avrai solo bisogno di un ripiano multiuso per metterlo nel foro del lavandino per sistemare tutto. E se è scivoloso, ancora meglio!

È a due livelli, con un ripiano scorrevole e quattro ganci, 2 cestoni, un cassetto estraibile e può essere posizionato sotto il lavello, è perfetto. Inoltre, ha un’etichetta La scelta di Amazon è un Commercio elettronico Assegnato ai prodotti con il miglior rapporto qualità-prezzo.

Supporta un grande carico di peso. Amazzonia

Risparmia spazio in bagno

Infine, non potevamo chiudere questo elenco senza pensare al bagno. Spesso sono così piccoli che nient’altro si adatta solo alla vasca da bagno, al WC e al lavandino. Ma, ora, ci sono dei mobili dentro I ripiani possono essere posizionati sopra la toilette senza disturbare o occupare spazio.

Ora è possibile installare tutto in bagno. Amazzonia

