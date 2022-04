Origin è ora pronto per giocare gratuitamente

Dopo diversi mesi di attesa, i fan del videogioco Axie Infinity con token non fungibili (NFT) possono ora accedere a una versione anticipata o beta di Origin tramite Mavis Hub.

“Questo è un enorme passo avanti per l’ecosistema Axie Infinity e ci è voluto il supporto di tutta la community per farlo accadere”, ha affermato Sky Mavis, il creatore del gioco.

L’obiettivo del lancio anticipato è identificare gli errori che possono sorgere quando i giocatori interagiscono con il gioco e così via Raccogliere feedback dalla community in modo da poter apportare modifiche e apportare miglioramenti Prima del lancio globale, spiegare sul suo blog ufficiale.

Pubblicità

Ciò significa che la versione corrente includerà modifiche significative rispetto alla versione finale rilasciata successivamente. La società non ha specificato una data per la sua attivazione.

Sky Mavis spiega che in questa versione iniziale di Origin sono chiamati amuleti e rune Non sarà coniato come NFTE il Anche se sarà in futuro Inoltre, alcune rune, amuleti e altri oggetti saranno fabbricabili senza Smooth Love Potion (SLP), il token bonus Axie Infinity SLP, ma richiederà SLP per essere creato in futuro quando sarà completo . La versione è tratta dal videogioco, dice la sceneggiatura.

La nuova versione di Axie Infinity sarà un test per valutare bug e fallimenti del videogioco. fonte: cdn.substack.com.

Nella versione beta, come l’hanno anche chiamata, sarà gratuito, quindi non verrà premiato con SLP o AXS su Origin. Tuttavia, v2 Battles è attualmente in lavorazione, cIl lavoro continuerà fino a quando tutto sarà pronto per trasferire le ricompense su Origin.

Pubblicità

Come arrivare all’origine di Axie Infinity

Sky Mavis ha spiegato che per iniziare a giocare su Origin, hanno migrato tutti gli account Marketplace esistenti. I giocatori devono Accedi a Mavis Hub e installa Origin. Puoi accedere con la tua solita email e password.

I nuovi giocatori possono registrarsi nella schermata di accesso di Origin per creare un nuovo account Sky Mavis e iniziare a giocare.

Va ricordato che la nuova versione di Axie Infinity È possibile accedervi solo tramite mafeshopVersione desktop. Poi verrà gradualmente ampliato nei mesi successivi ad altre modalità, come ad es menzionato Criptovalute.

Quindi la versione raggiungerà il sistema operativo Android, tramite l’APK mobile, ovvero sarà possibile scaricare i dispositivi mobili separatamente e non tramite Google Play, che consente un download enorme. La ragione per farlo è Assicurati che i tuoi server abbiano una capacità sufficiente per supportare milioni di giocatori.

Quando viene creata la versione mobile e desktop, i premi vengono integrati nell’SLP.

In questa nuova fase, l’azienda consiglia di “non prendere decisioni di mercato sulle attuali dinamiche di alimentazione, poiché l’equilibrio verrà raggiunto molto rapidamente durante l’accesso anticipato. Ricorda inoltre che tutte le rune e gli amuleti verranno ripristinati dal periodo di accesso anticipato”.

Rilasciato nonostante lo sfruttamento che ha causato il 173.000 Ether persi (ETH) e più di $ 25 milioni. Il furto è avvenuto a causa di una violazione della sicurezza della catena laterale sollevatoin cui opera Axie Infinity.