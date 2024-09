Oriol Alvarez, l’uomo dietro il primo satellite Copernicus realizzato in Spagna: “Conferma le capacità della nostra industria spaziale”

Oriol Alvarez Trotta, responsabile del progetto LSTM presso Airbus Spagna. (Annunci&S)

IL Agenzia spaziale europea (ESA) è immerso nell’edilizia Sei nuovi satelliti Attraverso il quale espandiamo le capacità CopernicoProgramma di osservazione della Terra della Commissione europea. Uno di questi compiti si chiama Controllo della temperatura della superficie terrestree (LSTM, la sua abbreviazione in inglese), è costituito da due satelliti capaci di Misurazione della temperatura Our Planet, tra le altre applicazioni, per rendere più efficiente il consumo dell’acqua utilizzata nelle attività agricole. Per garantire il successo del progetto, l’Agenzia Spaziale Europea, per la prima volta nella storia di Copernicus, si è affidata a… Industria spaziale spagnola Per guidarne lo sviluppo.

“LSTM Si tratta senza dubbio di un progetto tecnologico Di dimensioni maggiori “Nel nostro Paese si fa”, dice. Informazioni sulla Spagna Oriol Alvarez,Leader del progetto LSTM presso Airbusche guida un consorzio internazionale di 60 aziende provenienti da più di 20 paesi europei, in cui le aziende spagnole sono fortemente coinvolte. Per quanto riguarda la progettazione dei satelliti, Alvarez sottolinea che vengono utilizzate “le ultime tecnologie nel settore spaziale” e sviluppa anche nuove tecnologie appositamente per questa missione. “Il risultato è un progetto robusto e ad alte prestazioni che ci consente di iniziare l’integrazione garantendo al tempo stesso che il risultato finale soddisferà le prestazioni necessarie per la missione”, sottolinea.

chiedo. A che stadio di sviluppo è arrivato il progetto?

risposta. Il progetto è iniziato nel 2020, quando è stato firmato il contratto con l’Agenzia spaziale europea (ESA) per lo sviluppo di due satelliti di osservazione della Terra per il programma. Copernico. Il progetto è attualmente nella fase di progettazione finale, che culminerà in una Critical Design Review (CDR), prevista per la fine di quest’anno. Durante i primi quattro anni del progetto, è stata completata la progettazione dettagliata del satellite e sono stati definiti tutti i piani, le interfacce e le analisi che garantissero che i satelliti soddisfacessero i requisiti di missione provenienti dall’ESA. Parallelamente, è stata avviata la produzione di apparecchiature aeronautiche e una parte di esse è già in fase di consegna ai nostri stabilimenti di Getafe, dove vengono preparate per l’integrazione nel satellite.

D: Quando è previsto il rilascio?

R: La fase di produzione inizierà dopo il superamento del CDR. Durante questa fase, tutte le apparecchiature saranno integrate e verrà condotta un’ampia campagna di test, in cui verranno verificate le prestazioni del satellite in un ambiente rappresentativo dello spazio e delle condizioni di lancio. Dopo questa campagna di test e dopo aver completato il processo di Revisione, Qualificazione e Accettazione (QAR) con l’ESA, il satellite sarà pronto per il lancio. Il lancio è previsto nel 2028 per il primo satellite e nel 2030 per il secondo satellite. Dopo il lancio, Airbus parteciperà anche al lancio orbitale e alle operazioni in volo.

D: Cosa significa lo sviluppo di LSTM per l’industria spaziale spagnola?

R: Il progetto LSTM è uno dei progetti spaziali più ambiziosi mai realizzati in Spagna, con un budget di circa 400 milioni di euro e una durata di 10 anni dal 2020 al 2030. Rappresenta senza dubbio una conferma delle capacità della nostra industria nel settore spaziale , nonché l’addestramento per le missioni spaziali più ambiziose del futuro.

Illustrazione di un futuro satellite LSTM. (Quale)

D: E per Airbus Spain in particolare?

R: Siamo orgogliosi di guidare questo progetto come appaltatore principale. Ci occupiamo della progettazione dei satelliti, definendo le interfacce tra i vari componenti, le prestazioni, il lancio in orbita e le operazioni. Airbus è inoltre responsabile dell’integrazione, dei test e della verifica che il satellite funzioni come previsto e soddisfi tutti i requisiti della missione. Ciò conferma il ruolo di Airbus Spain come riferimento per la produzione di grandi satelliti per l’osservazione della Terra.

D: Perché pensi che l’ESA abbia fiducia nella Spagna per guidare questa missione?

R: L’aggiudicazione di questo progetto è il risultato di una lunga storia che ci ha reso leader nel settore spaziale in Europa. Il primo satellite che abbiamo sviluppato a Madrid è stato il software comnel 1990. Da allora abbiamo avuto diversi progetti che ci hanno permesso di diventare sempre più formati nella fornitura di sistemi più complessi. Nel 1995 abbiamo iniziato a utilizzare lo strumento satellitare Samoche è stato il primo strumento realizzato in Spagna per l’Agenzia spaziale europea e che è ancora operativo a bordo del sistema. Nel programma commenti, Era la prima volta che un satellite doveva essere completamente sviluppato e stiamo parlando di satelliti che pesano più di una tonnellata. Grazie al fatto che abbiamo fatto un buon lavoro in entrambi pace Come in Vit E l’Agenzia spaziale europea ci conosce già SamoNel 2014 abbiamo vinto il primo programma primo ministro Per l’Agenzia spaziale europea in Spagna, la missione scientifica Cheope. L’ESA ha notato l’ottimo lavoro svolto e il fatto che la Spagna, in particolare CDTI, ha continuato a sostenere l’industria spagnola, grazie a questo siamo stati selezionati per il programma. Copernico.

D: Quante aziende locali ed europee partecipano?

R: Gran parte dell’unione industriale si trova in Spagna. A Tres Cantos, Airbus è responsabile della consegna di tre importanti moduli: la Power Unit (PCDU) responsabile della gestione della batteria, dei pannelli solari e dell’alimentazione di tutti i moduli satellitari; Unità di controllo dello strumento (ICU) che controlla tutte le unità hardware; e Proximity Electronics (FEE), che è responsabile della lettura dei rilevatori e dell’elaborazione di questi dati. Inoltre, Deimos sta sviluppando processori, il software utilizzato sulla Terra per trasformare i dati provenienti da un satellite in immagini utilizzabili dagli scienziati. Thales Alenia Space, invece, sviluppa ricetrasmettitori in banda S, che hanno il compito di trasmettere la telemetria satellitare, ovvero lo stato di salute del satellite, e di ricevere comandi remoti per controllare il satellite. Da parte sua, Sener ci fornisce le antenne in banda S e il meccanismo di sblocco del dispositivo.

D: Quanti posti di lavoro genera il progetto qui in Spagna?

R: Un quarto del ritorno economico di questa missione va direttamente alle aziende spagnole. Ciò potrebbe tradursi in circa 100 posti di lavoro altamente qualificati nel periodo dal 2020 al 2030. Credo sia importante dare uno sbocco a tutte le persone altamente qualificate che abbiamo nel nostro Paese che purtroppo spesso devono emigrare in altri Paesi per un ulteriore sviluppo. . In Spagna scommettono sullo spazio e grazie a programmi come LSTM possiamo trattenere i talenti.

D: Quali sono i tuoi obiettivi principali?

R: Lo scopo principale dell’LSTM è migliorare l’efficienza nell’uso dell’acqua in agricoltura. Partiamo da importanti dati delle Nazioni Unite che indicano che il 70% dell’acqua dolce viene utilizzata in agricoltura. Se consideriamo da un lato che le risorse idriche stanno diventando sempre più scarse e che il forte aumento della popolazione porta a sua volta ad un aumento delle superfici destinate all’agricoltura, è chiaro che dobbiamo trovare un modo per ottimizzare il nostro utilizzo di acqua in agricoltura, affinché ogni goccia conti e aiuti a produrre cibo per la nostra popolazione.

D: Quali compiti sarà in grado di svolgere l’LSTM una volta in orbita?

R: LSTM fornirà dati essenziali per migliorare l’efficienza idrica nei campi agricoli irrigati monitorando la temperatura del suolo. La temperatura del suolo fornisce dati sull’evaporazione, che indicano quanta acqua sta evaporando. Questo ci permette di sapere se stiamo irrigando i nostri campi in modo efficiente in modo che l’acqua vada direttamente a beneficio della crescita delle colture e non evapori. D’altro canto, LSTM sarà in grado di monitorare diverse bande spettrali che forniranno informazioni aggiuntive sullo stato delle colture, in modo da poter migliorare anche la produzione agricola. Infine, fornirà anche usi secondari in settori quali la gestione delle isole di calore urbane, la gestione delle crisi vulcaniche e degli incendi.

D: Quali innovazioni tecnologiche forniranno i satelliti per svolgere la loro missione?

R: Essendo il componente principale del satellite, disponiamo di uno strumento progettato e prodotto da Airbus appositamente per questa missione. Per la prima volta è stato sviluppato uno strumento che integra 13 bande di rilevazione, dal visibile all’infrarosso termico. Lo strumento cattura tutte le immagini con un’unica apertura che vengono dirette verso ciascuna banda attraverso un nuovo sistema di specchi, filtri e dicroismo. Questi elementi devono essere posizionati e orientati con una precisione inferiore a un micron, ovvero un decimo dello spessore di un capello umano. Allo stesso modo, il dispositivo comprende tre rilevatori, per un totale di 11 bande di monitoraggio spettrale. Questi 11 campi di rilevamento sono suddivisi in tre serie di rilevamento a temperatura controllata. Le tre catene di rilevamento utilizzano la stessa apertura e sono montate sullo stesso banco ottico ad alta stabilità, fornendo una funzionalità di co-registrazione senza precedenti tra diversi telescopi, ovvero garantiamo che lo stesso pixel per ciascuno degli 11 diversi telescopi che stai guardando ha esattamente la stessa superficie terrestre.

D: Cosa renderebbe tutto ciò possibile?

R: Questo è molto importante per poter comporre immagini su scale diverse ed estrarre informazioni scientifiche accurate, come la quantità di nutrienti nelle foglie delle colture. Inoltre, il banco ottico e tutti i suoi elementi sono stati realizzati con un materiale che riduce le distorsioni termiche, poiché dobbiamo tenere conto che abbiamo installato sullo stesso banco un rilevatore di infrarossi a -200°C e accanto ad esso abbiamo un visibile rilevatore a -200°C. Temperatura ambiente 20°C.

D: Quante informazioni raccoglieranno i satelliti?

R: Grazie all’innovativo sistema di gestione dei dati del satellite, la missione produrrà circa dieci terabyte di informazioni al giorno. Ciò significa che i dati fluiscono all’interno del satellite a circa 2 gigabit al secondo, il doppio della velocità massima delle reti terrestri. La trasmissione di questi dati sulla Terra a tale velocità utilizza un sistema LSTM appositamente progettato che utilizza modulazioni e codifiche avanzate.