Ramon Urreas e Cedric Mullins hanno battuto i loro compagni di corsa due volte durante il terzo inning di sei run, e i Baltimora hanno battuto i Minnesota Twins 9-4 mercoledì sera.

I Twins, i leader della MLS Central Division, hanno perso solo per la seconda volta in 13 partite. Dylan Bundy (3-2) ha perso nove partite in 11 vittorie in 3 partite 2-3 contro la sua ex squadra.

Il portoricano Carlos Correa ha colpito a casa con il Minnesota.

Kyle Pradesh, che ha commerciato con Bundy nel 2019, ha rinunciato a quattro punti a sei colpi in quattro turni, ma la partita di calcio a Baltimora è stata solida per il resto della partita.

Il cubano Sunil Perez (1-0) ha lavorato due stagioni per vincere.

Tre Mancini ha avuto tre singoli a Baltimora. In due di loro è arrivato in seconda base a causa dei tiri sbagliati dei giocatori del Minnesota.

Per i gemelli, il venezuelano Luis Areth ha segnato 2-1 in un inning. Correa portoricano 4-1 ha segnato un gol e due, Jose Miranda 4-0. Il domenicano Jorge Polanco 3-1 in una partita, Gary Sanchez 3-1, Gilberto Celestino 3-1. Il colombiano Gio Urciela 1-0.

Per gli Orioles, il venezuelano Anthony Santander ha segnato 3-1 con due punti e RBI ha segnato, Rogned Odor 4-1 con una partita e Robinson Chirinos 4-0. Yurias messicano 4-1 un tempo e ha segnato due gol. Il domenicano Jorge Mateo 4-1 in una corsa.