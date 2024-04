Orion Resource Partners possiede una partecipazione dell'8,3% in Capstone Copper

L'accordo prevede la vendita di 62,4 milioni di azioni depositarie per 592,8 milioni di dollari australiani.

Tre fondi di Orion Resource Partners (Orion Fund JV Limited, Orion Mine Finance Fund II LP e Orion Mine Finance (Master) Fund IA LP) venderanno una partecipazione dell'8,3% in Capstone Copper attraverso un collocamento secondario, per un valore atteso di 592,8 milioni di dollari australiani. . dollaro.

L'accordo include un accordo commerciale strategico con Macquarie Capital, Canaccord Genuity e RBC Capital Markets.

L'accordo prevede la vendita di 62,4 milioni di unità di deposito (CDI) di azioni ordinarie Capstone in CHESS al prezzo di 9,50 dollari australiani per CDI. La scadenza dell’offerta secondaria è prevista per il 9 aprile.

Informazioni sul rame Capstone

Capstone Copper è una società mineraria di rame focalizzata sulle Americhe con sede a Vancouver. Possiede e gestisce la miniera di rame/argento di Pinto Valley in Arizona, la miniera di rame/argento di Cosamine in Messico, la miniera di rame/argento di Mantos Blancos in Cile e il 70% della miniera di rame/oro di Mantoverde nella regione di Atacama, Cile. .

Inoltre, possiede il progetto di rame, ferro e oro di Santo Domingo, situato a circa 30 chilometri a nord-est di Mantoverde, nella regione di Atacama (Cile), nonché un portafoglio di proprietà esplorative in America.