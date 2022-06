Orologi di lusso che conquisteranno gli amanti della musica

Vacheron Constantin Fiftysix e Benjamin Clementine



Vacheron Constantin Fiftysix

Era il 2018 quando l’orologiaio decise di portare all’estremo il rapporto tra orologeria di lusso e musica introducendo nei leggendari studi di registrazione di Abbey Road la Fiftysix Collection, una linea dedicata alla musica che modernizzò uno dei modelli iconici lanciati nel 1956. la collezione è il Fiftysix Torubillon con cassa in oro rosa da 41 mm.

Per celebrare questa collaborazione, il compositore e musicista britannico Benjamin Clementine ha tenuto un concerto esclusivo negli studi, dove ha anche registrato una canzone coprodotta da Vacheron Constantin e Abbey Road Studios. Clementine accompagna il brand non solo in questo genere di iniziative musicali, ma anche in iniziative culturali in genere, come si evince dall’uscita di brani speciali realizzati in collaborazione con il Louvre dal titolo Great Civilizations.

Audemars Piguet Royal Oak e Mark Ronson



Audemars Piguet Royal Oak

Orologio Audemars Piguet Royal Oak

Tasnee inizia la sua collaborazione con musicista, DJ, compositore e produttore musicale britannico Marco Ronson Con il lancio di un programma di collaborazione sul processo creativo e il desiderio di coltivare il talento umano. Il primo capitolo di questo progetto è una serie di tre episodi chiamata Syncing Sounds che racconta il processo creativo emerso dall’incontro tra l’artista e produttore sette volte vincitore del Grammy Award Lucky Daye, artista rhythm and blues con sei nomination ai Grammy, per comporre e produrre una canzone.

Marco Ronson Ho indossato Quercia reale L’oro antico degli anni ’80 è molto simile al Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin in oro giallo.

prezzo: 68800€

Hamilton Ventura XXL Automatica ed Elvis Presley



Hamilton Ventura XXL automatico

Quando fu introdotto nel 1957, lo era modello Ventura Ha avuto un impatto non solo per il suo design, ma anche perché è stato il primo orologio da polso mobile con una batteria elettrica. La strana forma dello scudo ha attirato l’attenzione di personaggi famosi ed esotici come Elvis PresleyChi l’ha indossato nel suo film? L’amore alle Hawaii nel 1961 Faceva parte del suo guardaroba di base. Infatti oggi è arrivato il modello Ventura con il soprannome Orologio Facebook.

il nuovo fortuna Ricordando il suo aspetto innovativo con uno straordinario quadrante scheletrato che rivela un potente movimento meccanico, la molla del regolatore in Nivachron, una lega esclusiva con eccezionali proprietà antimagnetiche, batte a un ritmo sorprendente. Cassa in acciaio 45,5 x 46 mm.

prezzo: 1765 euro

Gucci 25H e Idris Elba



Gucci 25H

Gucci Presenta una nuova campagna per la collezione di orologi Gucci 25H con l’attore, produttore e musicista britannico Idris Elba. Nel video della campagna, Elba esamina il suo rapporto con il tempo in un dialogo audio franco e coerente. Con la direzione artistica di Ezra Petronio e la fotografia Mert e MarcoIl video è stato girato da un’unica prospettiva in un fotogramma consecutivo.

La campagna combina illuminazione, linguaggio ed espressione visiva contemporanei con tocchi vintage e allude al dualismo tra modernità e passato presentato sotto il logo. “E’ l’ora di Gucci”. Oltre al modello automatico in acciaio da 40 mm che l’Elba indossa nel video, esistono versioni in acciaio con diamanti incastonati. Sono disponibili anche due orologi tourbillon, oltre a diverse dimensioni e stili delle versioni al quarzo, tutti con cassa ultrasottile da 4 mm. Automatico, 40 mm.

prezzo: 8500 euro

Hublot Big Bang e DJ Snake



DJ Snake e Hublot

Hublot Big Bang

Frutto della partnership siglata tra il produttore e il dj francese più suonato al mondo, e nel contesto dello status simbolico di la grande esplosioneIl telaio e i sei componenti in titanio della cassa da 45 mm sono stati sottoposti al “Newton Effect”, una sfumatura di colore difficile da riprodurre con la stessa precisione in 100 ore che compongono l’edizione.

Questa versione radioattiva si presenta con un disco mappamondo stampato, mentre l’esterno è strutturato e trattato per avere aree fumose nere. Questa traslucenza permette di intravedere il movimento del calibro UNICO HUB1242Il cronografo Flyback offre una riserva di carica di 72 ore. Alla fine, un cinturino in caucciù camouflage nei colori grigio, nero e viola.

prezzo: 25900€

Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona e Michael Buble



Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona

La storia del cantante canadese con Rolex Ha molto a che fare con questo sforzo, perché dopo anni di tentativi di dedicarsi alla musica professionalmente, il suo album di debutto è stato un successo così completo che la sua etichetta discografica gli ha fatto un regalo molto speciale: un orologio Rolex che gli ha regalato. Padre per il sostegno che ha sempre fornito. Da allora, l’Oyster Perpetual Cosmograph Daytona è stata la casa regalo per i membri della sua band.

Per oltre 10 anni, Bublé è rimasta fedele alla sua vasta gamma di orologi Rolex. Sembra essere il suo preferito Rolex Oyster Perpetual Daytona Chronograph 50th Anniversary Blue Ice, 40 mm (ref. 116506) in platino.

Zenith Davey 21 e Karl Cox



Orologio Zenith Davey 21

Questo cronografo Sfida 21 Con riferimento a centinaia di millisecondi disegnati con il famoso e carismatico DJ e Producer Carlo Cox. L’orologio è dotato di una lunetta in carbonio che si illumina al buio, cinturino cucito e una lancetta dei secondi in miniatura in vinile a ore 9 su un quadrante nero opaco. che esso Edizione limitata di 200 copie Consegnato in una scatola di legno con un paio di cuffie e vinile in ricordo di questa collaborazione.

prezzo: 19200 euro