Orologio lunare: un gruppo internazionale di astronomi ha convenuto che se ne dovrebbe creare uno

Un’immagine della luna viene esposta al Planetario Izikou di Città del Capo, in Sud Africa, martedì 13 agosto 2024, nell’ambito del Congresso mondiale di astronomia (AP Photo/Nardus Engelbrecht)

Il tempo lunare passa un po’ più velocemente. Ora un gruppo internazionale di astronomi ha aderito all’appello dare a la luna Un proprio orologio affinché le future missioni spaziali possano monitorare i minuti trascorsi sul corpo celeste.

L’Unione Astronomica Internazionale ha votato giovedì per incoraggiare le organizzazioni spaziali di tutto il mondo a cooperare su uno standard di temporizzazione per la Luna Un giorno dura 29,5 giorni terrestri.

“Questa è l’essenza della nostra decisione: lavorare insieme per stabilire questo tempo record”, ha detto Susan Stewart dell’Osservatorio navale statunitense alla conferenza del gruppo questa settimana a Città del Capo, in Sud Africa. Stewart ha contribuito a proporre la risoluzione.

La Luna ha una gravità inferiore a quella della Terra, quindi il tempo scorre ogni giorno 58,7 microsecondi più velocemente. Poiché sempre più paesi e aziende puntano alle future missioni lunari, gli astronomi vogliono garantire una perfetta sincronizzazione con la Luna Ora uniforme. Attualmente, una missione lunare sta lavorando sui tempi del paese che gestisce la navicella spaziale.

Navigazione e posizionamento sulla Luna Potrebbe portare ad atterraggi più accurati e ad un’esplorazione più efficiente delle risorse lunari. Senza questo sistema di posizionamento lunare, atterrare e lavorare sulla Luna sarebbe come provare a navigare sulla Terra senza alcun GPS: avresti solo un’idea approssimativa della tua posizione, rendendo molto difficile eseguire operazioni complesse o percorrere lunghe distanze. Distanze precise.

L’anno scorso l’Agenzia spaziale europea ha promosso la creazione di un orologio lunare. All’inizio di quest’anno, la Casa Bianca ha ordinato alla NASA e ad altre agenzie di lavorare su un’idea entro la fine dell’anno e su un piano finale entro la fine del 2026.

Secondo Bijhunath Batla, fisico del National Institute of Standards and Technology, gli astronomi sono ancora agli inizi nel determinare esattamente come determinare il tempo lunare. “Penso che la comunità abbia riconosciuto la necessità di farlo”, ha detto Patla. “E questo è l’inizio.”

Veduta d’archivio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) mentre orbita attorno alla Luna (EFE/Bela Vingler)

Il primo stadio del potente razzo SLS che verrà utilizzato in La missione Lunare Artemis II della NASA Il 24 luglio ha completato il suo ingresso nell’edificio di assemblaggio del Kennedy Space Center in Florida (USA), dove sarà abbinato alla capsula Orion che trasporterà quattro membri dell’equipaggio in una missione di dieci giorni. Il decollo è previsto per settembre 2025 Girerà attorno alla Luna, ma senza atterrare.

Il razzo, il più grande mai costruito dalla NASA e dotato di quattro potenti motori RS-25, ha anche due enormi serbatoi che insieme contengono più di 2.774.706 litri di propellente liquido ultrafreddo.

Il programma Artemis della NASA rappresenta un nuovo capitolo nell’esplorazione spaziale e mira a realizzarlo Gettare le basi per la presenza permanente dell’umanità sulla Luna.

Artemis I, un volo di prova senza pilota della navicella spaziale Orion, completerà con successo un volo di andata e ritorno nel 2022. Dopo Artemis II L’agenzia spaziale statunitense prevede di inviare quella che sarà la prima missione con equipaggio a raggiungere la superficie lunare in più di 50 anni, Artemis 3, nel settembre 2026.

(Con informazioni da AP ed EFE)