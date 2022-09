Oron difende l’evento Karmland: “E’ stato molto bello”

Non piove mai come tutti vogliono. Questo detto può essere applicato all’ultimo evento di Kramlandche ha trovato sostenitori e avversari nonostante offra un alto livello di intrattenimento.

Sul primo lato, il lato dei difensori, è Orone. Capo Terra delle Tortiglie Voleva indossare un mantello sulla serie adiacente, assicurandosi che l’evento fosse all’altezza delle condizioni.

“Karmaland ha dimostrato ieri che per fare un buon evento non servono le mie cose pazze. L’evento, a livello tecnico, è stato molto facile, ma c’erano tradizioni e la conoscenza è molto importante. Questo è ciò che lo ha reso un grande evento”.

“Le persone in un evento si aspettano sempre cose incredibili. Ma no, un buon evento deve avere dietro alcune divinità buone e buone tradizioni, come è successo Iperione e la sua squadra”.

Per Oron, il 50% del successo di un evento in una serie spetta al team tecnico, mentre l’altro 50% spetta al team tecnico. Non c’è dubbio che l’evento Karmaland abbia avuto molto successo con quest’ultimo, come è successo con i momenti che rimarranno Nella memoria degli spettatori Come la morte di Titi.

Il fatto è che la serie Maine Craft Hanno fissato l’asticella molto in alto quando si tratta di eccitazione. Con questo in mente, le aspettative degli spettatori sono naturalmente sempre più alte. L’evento Karmland, senza dubbio, ha fatto loro di più.