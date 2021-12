Oroscopo di domenica 12 dicembre 2021, controlla il tuo oroscopo | comunità | rivista

Controlla il tuo oroscopo oggi per tutti i segni dello zodiaco.

Se sei nato oggi:

È sensibile e fantasioso, il che lo prepara per una carriera artistica. Non apprezza molto il mondo degli affari e pensa che tali questioni appartengano ad altre persone. Innamorato è un sognatore e un idealista e cerca qualcuno con le stesse qualità. Hai periodi di odio che devi combattere. Divertiti a passare il tempo su cose di natura filosofica.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Oggi possono sorgere piccoli malintesi nella comunicazione con gli altri, ma il locale prospera. I rapporti familiari si stanno rafforzando.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

I consigli che riceverai saranno sbagliati. Una giornata eccellente per gli affari di cuore. Gli amanti si divertiranno molto insieme. Impazienza al lavoro.

Gemelli (22 maggio – 21 giugno)

Potresti ricevere una consulenza finanziaria riservata oggi. Non vediamo l’ora anche di promettenti sviluppi nella tua carriera. A casa possibile situazione di confusione.

Cancro (22 giugno – 23 luglio)

Dovrà conoscere meglio qualcuno prima di potersi fidare completamente di lui. Buona giornata per viaggi, creatività e questioni di cuore.

Leone (24 luglio – 23 agosto)

Quando si tratta di lavorare, l’imprevisto andrà a tuo favore. Il momento giusto per richiedere un prestito o un credito. Decidi con il tuo partner il capitale congiunto.

Vergine (24 agosto – 23 settembre)

Il lavoro di squadra con il tuo partner funzionerà bene ed è un ottimo giorno per promuovere te stesso e per le visite sociali. Organizza un viaggio privato.

Bilancia (24 settembre – 23 ottobre)

Oggi non sarai al ritmo del tuo solito lavoro. La tua mente potrebbe essere preoccupata per le questioni sociali quando il lavoro dovrebbe essere una priorità.

Scorpione (24 ottobre – 22 novembre)

Ti troveranno molto affascinante al lavoro, ma questo è il momento di correre rischi finanziari. Stanotte potresti essere incline all’indiscrezione.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Il denaro sarà un motivo per un confronto tra te e un amico intimo. Non è il momento di fornire assistenza finanziaria a qualcuno. Potrebbero non risponderti.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Fai attenzione a non provocare una crisi dicendo qualcosa di sarcastico. Possibili ritardi e irritazioni sul lavoro. Farai meno di quanto ti aspetti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Potresti non essere eccessivamente entusiasta delle attività di routine. Comunque dovresti farlo. Buone notizie sulle finanze in serata.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Vorrai avere più tempo per pensare meglio a una proposta di lavoro. Lavorerai in armonia con il tuo partner. In serata raggiungerete un accordo importante. (e)