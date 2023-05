Oroscopo Money Vident oggi 20 maggio 2023: previsioni per ogni segno

SOppure ogni segno ha un destino diverso, scandito dalla data in cui ciascuno è venuto al mondo e ha aperto gli occhi per la prima volta, oltre che dalle date di nascita dei nostri antenati e, ovviamente, dalle azioni che abbiamo compiuto o smettere di fare per tutta la nostra esistenza.

Per guidarci in questo arduo compito di assumere le redini del nostro futuro, Mahoney Vident, l’oracolo più famoso dell’America Latina, condivide suggerimenti, previsioni e alcune parole sincere sussurrate dalle stelle direttamente nel suo orecchio. Guarda il tuo oroscopo per il 20 maggio 2023.

Ariete

Evita di entrare in discussione con la persona a cui tieni. Hai la tendenza a difendere appassionatamente e talvolta ciecamente le tue opinioni. Fatti notare al lavoro e non lasciare che le persone ti rendano meno, quindi in questo giorno non permettere al resto del tuo team di escluderti; Se si verifica questa situazione, puoi condurre un dialogo per raggiungere un accordo.

il Toro

La tua mente imprenditoriale ti porterà molto lontano, quindi una delle tue priorità oggi sarà riflettere sui tuoi punti di forza e di debolezza in campo professionale. Godersi il proprio corpo è il primo passo verso un sano equilibrio. Devi eseguire un rituale che risvegli tutti i tuoi sensi e ne aumenti la portata. Quindi, all’alba, prima di affrontare le tue responsabilità, assaggia, tocca, annusa, guarda e ascolta.

gemello

Ti senti molto solo e non sai come superare questa situazione. Per alleviare la sensazione di solitudine che offusca la tua tranquillità, prova a posizionare due candele, una bianca e una nera, davanti a uno stagno che riflette. La tua creatività ti porterà lontano, quindi sentiti libero di far emergere tutte quelle abilità che hai quando fai determinati progetti. Esci dal tuo ambiente e lascia la tua zona di comfort. L’unico modo per uscire da questa crisi è buttarti giù e risvegliare i tuoi sensi.

cancro

Non dimenticare che c’è un tempo per tutto e che l’equilibrio in tutti gli ambiti della tua vita ti aiuterà molto a non trascurare il lavoro, in questo caso, perché sei così assorbito dalla tua relazione sentimentale. Il tuo cuore ha bisogno di cure extra, soprattutto per quanto riguarda il lato emotivo, qualcosa che trascura così tanto. Stasera, raccogli petali di fiori diversi e lasciali galleggiare in una pozza riflettente mentre dormi.

Leo

È un giorno per rilassarsi, perché ti stai impegnando troppo senza sapere se ciò che stai dando avrà buoni risultati. È importante verificare se i semi sono stati seminati nel posto giusto.

Di solito ti alleni intensamente, senza riposo, perché vuoi sfidare costantemente il tuo corpo. Questo è buono per farti sentire indomabile ed energico, ma fa poco per migliorare la tua condizione generale.

Vergine

Essere consapevoli dei progressi che hai fatto sui tuoi obiettivi ti farà capire che dovresti essere orgoglioso di tutto ciò che hai raggiunto finora; Non dimenticare di celebrare questi grandi successi. Ti chiedi se sei abbastanza attento e attento con questa persona che ti interessa; La verità è che hai fatto tutto il possibile e tutto ciò che si poteva fare per accontentarlo. Andare oltre può portare all’adulazione.

fata

Ricorda che non esiste una formula magica che ti garantisca il successo nei progetti che intraprendi, è semplicemente una questione di impegno e perseveranza per raggiungere tutto ciò che ti sei prefissato. Oggi è il giorno del risveglio. Dovresti aprire gli occhi e riconoscere quelle aree di te che possono essere migliorate e dove non hai fatto nulla. Il tuo corpo è il tuo tempio più sacro.

lo scorpione

Dai per scontato di essere il migliore in quello che fai e addebiti commissioni molto alte. Certo, sei forte, ma dovresti considerare se questa idea avvantaggia la tua attività. Non dovresti mai avere paura di esprimerti, sei libero di dire quello che senti perché quando ti senti rifiutato o escluso, ricorda che le persone che ti fanno sentire in quel modo non meritano di far parte della tua vita.

Sagittario

Abbi cura di quello che dici, e in questi giorni parli di più ma male di alcune persone; Questi tipi di commenti e altri possono metterti nei guai. Oggi dovresti considerare di seguire una guida all’ottimizzazione. Puoi consultare un nutrizionista, assumere un personal trainer o cercare l’aiuto di un professionista che ti aiuti a raggiungere un maggiore benessere fisico e mentale.

Capricorno

È fondamentale trovare la soluzione esatta per il tuo lavoro incompiuto. È tua responsabilità dimostrare il tuo valore e la tua creatività nel trovare un modo per superare le perdite subite. Questo sabato sembra molto buono per te per prenderti cura del tuo corpo, ricorda che uno degli obiettivi principali è avere uno stato di benessere in cui ti senti bene.

Acquario

La domanda che hai in testa da tempo riguarda il riprovare con questa persona, e la risposta è sì, e cioè che ora sei una persona diversa che è cresciuta e maturata durante questo periodo. Oggi senti di portare più peso sulle spalle e di non sbagliare. Hai commesso delle omissioni in passato e ora ne paghi le conseguenze. Non ossessionarti, agisci.

Pesci

Per far lavorare questa storia d’amore con la persona che ami, devi cambiare alcune delle tue abitudini più comuni. Se senti che nella tua vita manca qualcosa, fai di tutto per ritrovare quella passione di cui hai bisogno per fare le cose che ami. Oggi è una buona giornata per pulire e purificare l’ambiente domestico. Metti bustine di profumati fiori secchi e mini cristalli di quarzo in credenze e angoli.