Ortega ignora la protesta internazionale per gli abusi commessi dal suo regime

Il regime ha ritirato le credenziali dei suoi funzionari dell’Organizzazione degli Stati americani a Washington, ha espulso quell’organismo dal Nicaragua e ha annunciato il suo ritiro da quell’organismo regionale, sebbene abbia iniziato quel processo nel novembre 2021.

“Non avremo una presenza in nessuno dei casi di quello strumento diabolico dell’Organizzazione degli Stati americani”, ha annunciato il ritiro del regime, attraverso una dichiarazione letta dal ministro degli Esteri Denis Moncada.

Anche quel famigerato organismo non avrà un ufficio nel nostro paese. La loro filiale locale è chiusa. Abbandonando quel meccanismo infernale dal quale ci si ritira subito con assoluta dignità», si legge nel comunicato Moncada, afflitto da aggettivi.

L’ex ambasciatore Kochis ha affermato che le azioni di Ortega mandano un brutto segnale al mondo perché l’OAS ha una serie di poteri e privilegi come organizzazione diplomatica, proprio come il quartier generale dell’ambasciata.

“L’occupazione e l’assedio dell’ambasciata e la prevenzione dell’ingresso o dell’uscita di persone è una violazione del diritto internazionale, e Ortega viola anche gli accordi esistenti per proteggere e proteggere i diplomatici, ed è soggetta a una serie di violazioni molto ampie con questo tipo di azioni”, ha sottolineato.

In questo senso, il diplomatico ha spiegato che le azioni del sovrano sandinista Danneggiano solo i nicaraguensi “perché separandosi dall’Organizzazione degli Stati americani, (lascia) immediatamente la giurisdizione protettiva di entità come la Banca interamericana di sviluppo (IDB), l’Organizzazione panamericana della salute (PAHO), un’organizzazione creato dagli stati membri dell’Organizzazione degli Stati americani”, tra gli altri esempi.

Polizia dell'OAS Ufficiali della direzione delle operazioni speciali di polizia presso la sede occupata dall'Organizzazione degli Stati americani (OAS), a Managua, Nicaragua.

Nel frattempo, il Nicaragua Carlos Fernando Carrillo, che chiameremo così per motivi di sicurezza, esperto di diplomazia e relazioni internazionali, afferma che il lavoro dell’organizzazione non è stato aggressivo.

Ha affermato che “l’OAS era così inefficace con la dittatura in Nicaragua che è stato il regime a espellerli molto prima che l’organizzazione regionale potesse farlo in modo definitivo”.

Kochis ha affermato che, sebbene l’OAS non avesse potere coercitivo, lasciare il Nicaragua avrebbe dovuto rispettare una procedura di due anni.

Carrillo è d’accordo con questo approccio e ha sottolineato che “non è il Paese a decidere quando e come rompere, però [Nicaragua] Nel processo di uscita dall’Organizzazione degli Stati americani, fino alla scadenza dei due anni, deve essere subordinata a quanto stabilito dall’Organizzazione. Ha sottolineato che speriamo di attuare la Carta Democratica degli Stati americani o illegittimità, ignoranza ufficiale, blocco diplomatico, politico ed economico contro la dittatura con misure di pressione, sanzioni e relativi processi.

L’OAS ha espresso attraverso una dichiarazione che “il Nicaragua è un membro a pieno titolo dell’organizzazione e deve rispettare tutti i suoi obblighi. L’articolo 33 della carta dell’OAS garantisce l’immunità delle sue attività negli Stati membri”.

“Chiediamo al governo del Nicaragua di rispettare gli obblighi che attualmente regolano le sue relazioni con l’Organizzazione degli Stati americani e con qualsiasi organizzazione internazionale di cui il Nicaragua fa parte”, ha aggiunto.

Per quanto riguarda la riservazione degli atti, l’agenzia ha affermato che “uffici, fascicoli e documenti godono della massima inviolabilità. La sua violazione da parte delle autorità nicaraguensi lo rende responsabile a livello internazionale delle sue conseguenze”.

Il regime prestò poca attenzione all’argomento dell’OAS e poche ore dopo annunciò la confisca dei beni, una pratica tipica sandinista che applicò durante la prima fase del regime, quando grandi palazzi e beni preziosi rimasero nelle mani del governo.

Effetto

L’ex ambasciatore Kochis stima che Ortega potrebbe incontrare problemi con le richieste di credito e i pagamenti quando lascerà l’ente regionale.

“Influirà sui pagamenti alle organizzazioni finanziarie internazionali del Nicaragua perché Ortega ha già rimosso il Nicaragua dalla sua appartenenza alle organizzazioni regionali”, ha affermato il diplomatico.

città orfana

Sebbene l’80% della popolazione nicaraguense non appoggi il regime sandinista, ai nicaraguensi mancano i leader dell’opposizione. Mentre i sette ex candidati alla presidenza che avrebbero dovuto competere con Ortega alle elezioni del novembre 2021 rimangono in carcere, sono stati condannati da otto a 13 anni di carcere.

Tuttavia, l’opposizione non è riuscita a unirsi. Molti accusano i membri dell’opposizione di legami con dissidenti sandinisti e società private per aver smantellato le proteste ad aprile, quando hanno ascoltato l’appello di Ortega a “negoziare”, una misura che ha finito per alimentare la dittatura e permettergli di organizzare paramilitari e svolgere attività di pulizia. operazioni su. .

Luciano Monti, pensatore e analista di cui faremo il nome per motivi di sicurezza, ha affermato che in questo momento “la gente non ha leader, è orfana. Qui c’è una situazione difficile da percepire o per niente percepita, la maggioranza e l’opposizione disorganizzata sono le persone. I media e l’opposizione strutturata sono Per propaganda, è la globalizzazione dei sandinisti”.

A suo avviso, quella che chiama la “globalizzazione sandinista” che in precedenza aveva governato con Ortega “finirà per essere associata al funzionario sandinista insoddisfatto, la comunità internazionale lo benedirà e lo riconoscerà e il nostro male non farà che scambiarci le mani. Non è pessimismo, è frustrante vedere così tanta vergogna dalla classe politica corrotta e dal grande capitale mafioso.

Monti si riferisce alle lotte interne all’interno del Fronte sandinista di liberazione nazionale (FSLN), i cosiddetti combattenti storici, per lo più paramilitari che oggi affrontano il controllo esercitato dal vicepresidente Rosario Murillo in quel partito, e che il dissidente sandinismo accoglie con occhi buoni . .

