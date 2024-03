Osaka è contenta della sua prestazione al Miami Open: “È stata la mia migliore prestazione dal mio ritorno”.

Noemi Osaka (229° del ranking) ha esordito vincendo il torneo WTA 1000 di Miami sconfiggendo l'italiano. Elisabetta Cocchiarito (51) con un punteggio di 6-3 e 6-4. Nel prossimo turno i giapponesi hanno già un concorrente confermato: Elena Svitolina.

Naomi Osaka ha fatto il suo debutto con una vittoria al Miami Open. AP

Per l'asiatica, la sua prima partita nella competizione americana non è stata una partita come tutte le altre. La prestazione che ha offerto durante l'ora e i 19 minuti della partita gli ha lasciato buone sensazioni. “È stata la cosa più vicina a cui sia mai riuscito a sopravvivere in futuro. È stato il mio miglior tiro di sempre, sono molto felice.”Ha sottolineato a questo proposito.

Va notato che Osaka ha saltato l'intera stagione 2023 a causa di sua madre. La sua ultima partita, prima delle offerte nel 2024, è stata a Tokyo (2022). Dopo aver battuto Daria Saville 1-0 (RET), la giapponese non è apparsa nella sua seconda partita contro la brasiliana Beatrice è un fabbro Maya.

Dopo più di un anno senza giocare, ha recentemente giocato a Brisbane. Dal suo ritorno ha sei vittorie e cinque sconfitte. Tuttavia, in termini di prestazioni, il suo debutto a Miami è stato uno dei migliori finora. “Questo era il momento in cui mi sentivo più libero nel colpire la palla.“, compose.

Nel secondo turno del torneo statunitense WTA 1000, l'Osaka affronterà l'Ucraina Elena Svitolina (17) Che è tornata a metà del 2023 dopo un'assenza come Naomi perché era madre.

Quanto all'ucraina, non ha avuto altro che elogi: “Ricordo di averla vista giocare a Wimbledon, quando ero incinta. Ricordo di aver pensato in quel momento che avrei potuto esserci anch'io un giorno. Elina è sempre stata una grande giocatrice, quindi non mi sorprende che sia tornata nella lista.” Le 20 migliori giocatrici del mondo, E' il posto a cui appartieni“.

Per ora, anche se sta ancora raggiungendo la sua forma migliore, Osaka è tornata sul ring e sta cercando di continuare ad estendere il suo record. Dopotutto erano passati tre anni dalla sua ultima conquista: V.I Australian Open 2021 Dopo aver sconfitto Jennifer Brady in finale.

“Ogni giorno è diverso, ci sono sempre più volti nuovi in ​​pista, il che è incredibile e stimolante allo stesso tempo. Sono felice di aver ottenuto alcuni risultati nella mia carriera e spero di poterlo fare ancora“, ha concluso il giapponese, sperando di riconquistare il titolo.

