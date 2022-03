Oscar 2022: Le chiavi che spiegano il sorprendente successo di CODA, il piccolo film indipendente vincitore del premio come miglior film

Stefano Macintosh

BBC News Entertainment

tre ore

fonte dell’immagine, Getty Images spiegare, Bisogna risalire al 1932 per trovare un film con così poche nomination da vincere il primo premio agli Academy Awards.

Statisticamente, CODA non dovrebbe essere un forte contendente per il miglior film agli Academy Awards.

Il piccolo film indipendente ha avuto solo tre nomination, ma si è allontanato dalla 94a edizione degli Academy Awards con premi ciascuno, incluso il film più grande e il miglior film.

Abbreviazione In inglese Da figlio adulto sordo (figlio di genitori sordi)CODE Racconta la storia della figlia udente di una famiglia sorda, Deve bilanciare le richieste di aiutarli nella loro vita quotidiana con le sue ambizioni di diventare un cantante.

L’attrice gallese Emilia Jones, che recita nel film, ha detto di essere stata “al settimo cielo” per il successo del film agli Oscar.

“Penso che ciò che il nostro film ha fatto abbia unito le persone… e spero davvero che apra le porte”, ha detto alla BBC agli Oscar di Vanity Fair.

in un momento toccante, Il pubblico ha applaudito nella lingua dei segni mentre il cast e la troupe hanno accettato il premio per il miglior film.

Dietro le quinte, Jones si è detta entusiasta di vedere nominati come Andrew Garfield e Ariana DeBose comunicare nella lingua dei segni con il miglior attore non protagonista e il miglior attore non protagonista Troy Kotsur.

“È stato davvero bello vedere le persone adattarsi e cambiare e imparare più segni” Jones ha detto che chi ha imparato questa lingua per apparire nel film. “Sinceramente, sono molto felice”.

La sua co-protagonista Marlee Matlin era altrettanto sopraffatta.

“Molte persone pensanosarà ora Negli attori sordi, nelle idee, nei testi e nelle collaborazioni”, Ha detto alla BBC.

fonte dell’immagine, Scientifico spiegare, Trovare lo staff di Coda non è stato un compito facile.

“È incredibile che il nostro movimento sia stato finalmente ascoltato e abbiamo superato tutte le barriere. Le persone ci apprezzano e ci onorano, è fantastico”.

Ha aggiunto: “È passato molto tempo. Sono trentacinque anni che aspetto di dire alla gente che ci sono attori sordi desiderosi di recitare”.

Il film diretto da Sian Heder è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival nel gennaio 2021 e ha lentamente ma inesorabilmente trovato un pubblico fedele ed è diventato un successo orale. READ Pinocchio: Spettacolo dal vivo con Roberto Benigni nelle sale 20 gennaio Video Farándula nndc | Luci

Koda è Versione inglese del film francese 2014 bella famiglia, Regia di Eric Lartigau.

Dopo il successo al botteghino in Francia, il produttore Philippe Rousselet si è rivolto a Heder, nato nel Massachusetts, sulla possibilità di adattare la storia per un pubblico americano.

Ma passare dalle prime fasi dello sviluppo a diventare un vincitore del miglior film non è stato un viaggio facile.

Dopo aver preso in carico, La prima scelta di Heider è stata Marley Matlin, da nel 1986 È stata la prima attrice sorda a vincere un Oscar per la sua interpretazione “Ti amerò in silenzio“ (“Figli di un secondo Dio” in Spagna), che da allora è apparso nella serie La parola l e l’ala ovest della Casa Bianca.

fonte dell’immagine, + AppleTV spiegare, L’atterraggio dell’attrice che interpreta Robbie, un’ascoltatrice di famiglia, è stato come cercare un unicorno.

Ma una volta che Matlin si è unito, i produttori hanno dovuto affrontare un grosso ostacolo. Lo studio che inizialmente ha accettato di finanziare il film ha richiesto l’apparizione di star famose. Il Mancanza di attori sordi di alto livello Significava aumentare la pressione su Heder per assumere attori con problemi di udito e che avevano più appeal al botteghino.

Lei e Matlin hanno rifiutato e, di conseguenza, Lo studio ha interrotto la produzione. Mesi dopo, la troupe si è assicurata dei finanziamenti indipendenti per andare avanti e iniziare le riprese.

Dopo essersi assicurato un finanziamento indipendente, Heder ha ottenuto il cast che voleva: Kotsur, che è apparso nella serie strofina E il Confederazione Internazionale dei Sindacatisi è unito al progetto per interpretare il compagno Matlin.

Dopo aver vinto il premio come miglior attore non protagonista, Kotsur ha dedicato la sua vittoria alla “comunità dei non udenti, alla comunità CODA e alla comunità dei disabili”, aggiungendo: “Questo è il nostro momento”.

Daniel Durant si è unito al cast per interpretare il figlio della coppia, ma Robbie, La figlia udente della famiglia, si rivela essere il ruolo più difficile che avrebbe mai potuto interpretare. segnare.

“Trovare quella ragazza è diventata una ricerca enorme”, ha detto Heder ai Baftas della BBC. READ Frida Sofía tendere que enfrentar dos audiencias tras incidente en restaurante en EEUU

fonte dell’immagine, + AppleTV spiegare, Il film è stato realizzato con un budget ridotto.

“Avevo bisogno di qualcuno che potesse firmare fluentemente, cantare, comportarsi come un pazzo e portare il peso di ogni scena. Ad un certo punto, Il mio direttore del casting ha detto che stava cercando un rinoceronte”.

Ma la ricerca è continuata fino a quando il team ha trovato l’attrice britannica Emilia Jones, che ha recitato nel film horror fantasy su Netflix. Tasto di blocco.

Emilia è la figlia del cantante e conduttore televisivo Aled Jones. prendere lezioni di canto e s. linguaSegniper nove mesi di Prepararela tua r carta. “Avevo molto da imparare per questo film”, ha detto a Colin Patterson della BBC. Il film parla di una cultura e di una famiglia che raramente si vedono sullo schermo.

Dà alle persone un quadro approssimativo della cultura. Io nonO sa qualcosa della cultura dei sordi primastella in questo film. Ma insegna anche alle persone che, indipendentemente dalla lingua che parli o da dove vieni, l’amore è amore”.

Con i finanziamenti assicurati e il cast finalmente scelto, CODA è stato girato a Gloucester, nel Massachusetts, durante l’estate del 2019″.“Eravamo una produzione molto primitiva”, ricorda Heider. Era un film indipendente a basso budget.“.

“Non avevamo le risorse. Penso che la mia speranza per questo film fosse ‘Per favore, lascialo vendere, qualcuno lo vuole, distribuiscilo e portalo nel mondo.'” E per favore, fammi girare un altro film. Questa era la mia situazione. ” direttore.

Con il senno di poi, Heder non aveva nulla di cui preoccuparsi. COADA re Il primo spettacolo al mondo a Il Festival del Sundance virtuale, ha debuttato con buone recensioni da parte della critica. rapidamente, mela ia Acquistato da USA$25 milioni Un record da festival ma un affare dato tutto ciò che il film ha ottenuto.

“Ora facciamo parte di Hollywood, ma questo era sicuramente un film al di fuori di quell’ambiente”, ha detto Heder meditabondo.

CODA è uno dei film recenti con personaggi sordi nel cast, che ne seguono le orme suono metallicoE il eternità Il film Marvel che ha un supereroe sordo e un “posto nel silenzio”.

fonte dell’immagine, Getty Images spiegare, Marley Matlin è stata la prima attrice sorda a vincere un Oscar.

Tuttavia, CODE Non era amato da tutti. Liam O’Dell, anche lui un critico cinematografico non udente, ha suggerito che gli spettatori ricevano una narrazione secondo cui le persone non udenti “devono affrontare l’ambiente inaccessibile che li circonda affinché la persona udente, Robbie, abbia un vero senso di realizzazione”. READ Rafael Alvarez "El Brujo": "Dio è ovunque, ma se non riesci ad afferrarlo, non è da nessuna parte" | Babilonia

“Coda getta una luce completamente sbagliata su come affrontare l’inaccessibilità, E ha aggiunto, “la negligenza è dannosa e pericolosa per un pubblico vulnerabile”.

Jimena Edwards, che fa parte del gruppo “CODA UK and Ireland” e i cui genitori sono sordi, ha detto a Metro: “Non ci sarà mai un film perfetto che riassume le esperienze di tutti perché ogni film è CODE Un’esperienza diversa”.

“Ho trovato alcune parti un po’ imbarazzanti e ho sentito che era più orientato verso il pubblico uditivo che verso il pubblico non udente o CODA”.

C’è una parte in cui la “voce sorda” di un personaggio è descritta come brutta. “Non mi è andata bene”, concorda Amy Claridge, membro del consiglio di amministrazione di CODA UK e Irlanda.

Ma nel complesso, ha ritenuto che la “rappresentazione e percezione della società” fosse “più positiva che negativa”.

“L’ho visto con un mucchio di koda e molti di noi stavano piangendo alla fine”.

fonte dell’immagine, Agenzia per la protezione ambientale spiegare, L’ultima commedia drammatica a vincere il miglior film è stata The Artist nel 2011.

Il film ha avuto un impatto simile sugli elettori degli Oscar, che hanno scelto CODA sui preferiti come potere del cane E il Belfast.

La natura divertente di CODE La rende una vincitrice straordinaria: L’ultima commedia drammatica a vincere il miglior film è stata l’artista nel 2011; E devi guardare indietro Grand Hotel Dal 1932 per trovare l’ultima volta il film ha vinto il primo premio con meno di quattro nomination.

Perché ha vinto?

fonte dell’immagine, Agenzia per la protezione ambientale spiegare, Con gli elettori che hanno assorbito i film nominati, CODA è diventato popolare.

Non c’era un profondo amore per CODA all’interno dell’accademia quando le nomination sono state annunciate all’inizio di febbraio. Ma Quando gli elettori hanno iniziato a mettersi al passo con i migliori candidati che hanno perso la foto, ha guadagnato una popolarità crescente.

Jones ha descritto gli ultimi mesi come un “viaggio fantastico” e ha aggiunto: “Mi sento molto fortunato e grato che le persone siano state così gentili con il film, il che significa che possiamo continuare a promuoverlo”.

Alla domanda da Sophie Long della BBC quale consiglio avesse per i suoi co-protagonisti che si sono tuffati nella stagione dei premi per la prima volta, Matlin ha detto: “Ho detto loro, specialmente agli attori più giovani, Accetta ciò che viene loro offerto”.

“Le persone faranno le loro congratulazioni, ne vorranno un pezzo… respira e goditi il ​​viaggio al massimo. Perché dopo che tutta questa onda è passata, le persone passano alla cosa successiva”.

“Sto solo dicendo, divertiti.”

fonte dell’immagine, Getty Images