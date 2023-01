Oscar, Golden Globe, Goya…, Premi cinematografici, Migliore piattaforma per rivendicare l’uguaglianza e altre cause

“Ho compiuto 60 anni l’anno scorso, credo che tutte le donne lo capiscano, perché i giorni, gli anni, i numeri passano e sembra che Anche le opportunità iniziano a diminuire. “Tutto allo stesso tempo e ovunque”, ha detto la traduttrice di origini asiatiche quando ha scelto il Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale per il suo ruolo.

Una frase pronunciata sul palco come la consegna dei Golden Globes risuonare mille volte di più Da qualsiasi dichiarazione in una rivista o in un programma televisivo, così come viene riprodotta ripetutamente nei media e nei social network.

risorse

Un potere che non è passato inosservato. Bisogna tornare al 1940, quando Hollywood premiò il mitico film “Via col vento” e Hattie McDaniel L’attrice, che interpretava “Mammy”, ha divulgato la prima affermazione sul palco degli Oscar: “Spero sinceramente di servire sempre la mia razza e l’industria cinematografica. Dio ti benedica”. Queste le parole della prima donna di colore a ricevere una statuetta.

Razzismo, uguaglianza e minoranze sono le ragioni che risuonano più spesso dai premi cinematografici. L’attivista ha parlato di quest’ultimo Sacheen Piuma Nel 1973, quando rifiutò l’Oscar assegnato a Marlon Brando per Il Padrino. È con il cuore pesante che Brando non può accettare questo generosissimo premio, le ragioni sono l’attuale trattamento dei nativi americani nell’industria cinematografica e televisiva, così come i recenti eventi a Wounded Knee [sucesos en los que donde cientos de miembros del Movimiento Indio Americano (AIM) se enfrentaron a miles de agentes federales]”.

Molti anni dopo l’intervento di Hattie McDaniel, anche il razzismo è stato al centro di un discorso Halle Berry Nel 2002, quando ha vinto l’Oscar come migliore attrice protagonista per il suo lavoro in Monster’s Ball. “Questo momento è molto più grande di me. Questo momento è per Dorothy Dandridge, Lena Horne e Diahann Carroll. È per le donne che sono sempre state con me: Jada Pinkett, Angela Bassett, Vivica Fox. Ed è per tutte le donne nere senza nome e i senza volto ora hanno una possibilità, perché stanotte ha aperto la porta “, ha annunciato.

Rivoluzione femminista

Poi sono arrivati ​​i movimenti per l’uguaglianza che hanno scosso le fondamenta di Hollywood #MeToo e #TimesUp, E non c’è anno che non occupi l’argomento o parte della lettera di ringraziamento a qualche attrice o regista.

nel 2010 Kathryn Bigelow Ha vinto il premio per la migliore regia per “En tierra hostil”. Era la prima volta che una donna vinceva questo premio, che ha indicato quando ha detto di essere orgogliosa di rompere finalmente quella barriera. Ha aggiunto: “Spero che un giorno il genere del regista sarà irrilevante”.

Lupita Nyong’o Ha anche ricordato tutte le donne quando ha ritirato la sua statuetta nel 2014 come migliore attrice non protagonista in ’12 anni schiava’: “Quando guarderò quella statuetta d’oro, ricorderò me stessa e ogni bambina, non importa da dove vieni che i tuoi sogni sono veri.”

E nello stesso anno Cate Blanchett Ha vinto la migliore attrice per Blue Jasmine. L’interprete australiana ha poi sottolineato che “anche i ruoli delle donne sono interessanti e importanti”.

più che applaudito

Uno degli interventi più famosi in questo senso è stato Patrizia Arquette Nel 2015 per il suo lavoro su “Boyhood”: “Abbiamo combattuto a lungo per i diritti degli altri e ora è il momento di lottare per la parità di diritti e pagare per le donne”.

parole, ma anche gesti. Come hai richiesto Frances McDormand Agli Academy Awards 2018, i candidati erano seduti tra il pubblico. Li ha implorati di alzarsi così energicamente che c’erano meno donne tra i candidati per un premio.

Gesto anche quello Natalie Portman Nel 2020, quando era sul red carpet, il suo abito Dior con cappuccio ricamato in oro copriva i nomi dei registi che quell’anno presentavano un film, perché non c’erano nomination in questa categoria.

Natalie Portman con un modello Dior agli Academy Awards. Sullo strato ci sono i nomi di importanti registi.GT

E in Spagna…

In Spagna, il galà Goya è stato anche palcoscenico e relatore per molti anni per vari ordini. a partire dal “Non per la guerra” Nel 2003 l’allora presidente dell’Accademia, Marisa Paredes, lo avallò con queste parole: “Non bisogna aver paura della cultura, bisogna aver paura dell’ignoranza e dell’intolleranza, bisogna aver paura della guerra”.

Successivamente, l’uguaglianza ha occupato anche qui una parte dei discorsi e dei gesti dei vincitori: ricordiamo Penelope Cruz In posa nella foto con il ventaglio distribuito dalla Association of Filmmakers and Ausiovisual Media (CIMA) nel 2018 con lo slogan #Msmujeres, e Isabel Koixet quando travolto nello stesso anno con “La librera” che parla del divario salariale tra uomini e donne . Donne.

Non molto tempo fa, nel 2016, Natalia Molin Parlando dei suoi ringraziamenti per Goya come migliore attrice per Tetto e cibo, ha detto: “Penso che il cinema vinca anche quando si dà più spazio alle donne, siamo tante, siamo la metà”.

Un anno dopo, nel 2017, Anna Belin Goya ha ricevuto da Hornor: “Ci costa molto lavoro essere apprezzati”. [a las mujeres] Stesso lavoro in una professione liberale come il nostro. Sì, stiamo meglio di cinquant’anni fa, ma il motivo per cui ci sono così poche donne è al di là di me. Se a volte la traduzione non fosse necessaria, non saremmo lì”.