Oscar Isaac dice addio alla megalopoli di Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola Hai un problema. Città di Megalopoliil gigantesco film di fantascienza a cui assiste da decenni, ha perso la sua potente stella. Oscar Isaac esce dal progetto cinematografico, che avrebbe considerato la sua presenza e quella di Zendaya come grandi attrattive per gli attori. l’attore, divertente e carinoin aggiornamento con cavaliere della luna da Marvel e Disney+ e potrebbero esserci presunti conflitti di programmazione (vai spettacolo).

Città di Megalopoli È un progetto curioso e gigantesco. Raccontaci la storia di un architetto che vuole Ricostruire New York Dopo un disastro completamente distrutto. Se si lascia travolgere dalle sue convinzioni, vuole costruirla come un’utopia, cercando di migliorarla dalle sue fondamenta. Il nastro è uno dei desideri nascosti di Coppola e da allora lo sta pianificando SettantaPrima di attraversare le corsie con Mario Puzo e Il Padrino. Dopo anni di avanti e indietro, è riuscito a dirigerlo, accumulando oltre $ 120 milioni – gran parte della sua tasca – e preparandosi a girare lo stesso autunno per la sua premiere del 2023.

hanno attratto James Caan, Forest Whitaker, Cate Blanchett, Jon Voight, Zendaya, Michelle Pfeiffer e Jessica Langee, ma ora arriva una battuta d’arresto. Lo stesso Coppola lo ammette. “Non ho il consenso di tutto il mio castMa ho abbastanza assicurazioni per essere fiducioso che sarà un cast molto eccitante “, ha confermato il regista. E ora, secondo le indiscrezioni di Hollywood, Oscar Isaac si sarà ritirato dal film. Cosa si presume? Quindi i problemi programma. Apparentemente, Isaac non poteva coordinare i suoi futuri film e serie e avrebbe dovuto rifiutare l’idea di Coppola.

“Il concept del film non è altro che quello dell’epopea romana, alla maniera tradizionale di registi come Cecil B. DeMille o Ben Hur, Ma è la controparte moderna, incentrata sull’America. dipende da La cospirazione di Catelyn che ci è pervenuto dall’antica Roma fino ai nostri giorni. È un famoso duello tra un aristocratico, CatelynQuesto ruolo sarà giocato Oscar IsaccoE il famoso Ciceronecosa dovrebbe essere Whitaker della foresta. Ora è il sindaco assediato New YorkNel corso crisi finanziaria, vicino al sindaco Denkins. L’ora esatta non è un anno specifico per la New York moderna, è un’impressione della New York moderna, che io chiamo Nuova Roma‘ conclude il regista.

È sbagliato che Isaac dica di no? È troppo presto per dirlo. Coppola non ha avuto molta fortuna nei film per diversi anni, con film minori e vari problemi al botteghino. Sebbene sia un nome appropriato a Hollywood e uno dei grandi registi della storia del cinema, si dice che sia difficile lavorare con lui. Quello che sappiamo è che Oscar Isaac avrebbe interpretato un ruolo pertinente, il grande eroe, che mantiene un duello creativo, filosofico e personale con Forest Whitaker. Ora dovrà trovare un altro rappresentante a livello di missione.