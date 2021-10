Oscar Tabarez: “Non era il peggior risultato che potesse capitare”

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 ottobre 2021 – 01:54

Montevideo, 07 ottobre (EFE). – Il Ct dell’Uruguay Oscar Washington Tabarez ha confermato giovedì che il pareggio a reti inviolate con la Colombia “non è stato il peggior risultato che potesse accadere”.

Il Maestro ha evidenziato il buon lavoro svolto dalla sua squadra durante la prima tappa, soprattutto nei primi 30 minuti.

Ha sottolineato che l’Uruguay non può dire che il risultato finale sia buono per i suoi interessi, anche se ha sottolineato che la Colombia ha creato due posizioni chiare che potrebbero far pendere la bilancia a favore di quella guidata da Reinaldo Rueda.

“Non si tratta di conformità, ma non è stato il peggior risultato che potesse accadere”, ha concluso Tabarez.

Ha dichiarato che è molto difficile per Giorgian de Arrascaeta e Jose Maria Jimenez giocare domenica prossima contro l’Argentina, poiché entrambi hanno dovuto lasciare il campo infortunati.

Inoltre, anche Rodrigo Bentancur salterà la partita, per aver ricevuto il suo secondo cartellino giallo.

Con un pareggio, l’Uruguay ha raggiunto i 16 punti in classifica, mentre la Colombia ha lasciato 14 punti.

Domenica prossima visiterà La Celeste Argentina al Monumental di Buenos Aires. La Colombia ospiterà il Brasile nella metropolitana di Barranquilla. EFE

