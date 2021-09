Oscar tanjo gare in Germania, Santiago Magia in Italia e il Gran Premio d’Olanda 2021

Tuncho in 3 ore di Nurburgring

Battaglia per il titolo Endurance GTW Challenge Europe Questo fine settimana il tedesco del Nர்பrburgring e il pilota colombiano Oscar Tunjo saranno l’eroe del trofeo d’argento nella sua divisione dopo aver vinto la sua prima gara ai campionati sprint. Juso Buhaka.

Intorno al leggendario Nurbergringe, ci sarà una gara di tre ore sul percorso di 5,1 km, a cui arrivano fiduciosi dopo una spa di 24 ore in cui hanno raggiunto la tappa della loro divisione in un team Toxford WRT – una Mercedes AMG GT3 alla guida . # 7.

44 vetture di marchi come Audi, BMW, Mercedes-AMG, Porsche, Ferrari Lamborghini, Aston Martin, McLaren e Bentley partiranno alle 7:45 di domenica, ora colombiana.

Informazioni e foto di Fedeautos

Urb Scar Tanjo 3 Ore al Nurbergring 2021

Santiago Magia, Imola, Italia

La stagione 2021 dei Campionati Italiani Sport Prototipi ricomincia questo fine settimana con polemiche sul quinto e ultimo round della gara Enzo dino Ferrari di Imola, dove tornerà in scena il pilota colombiano Santiago Megia Jaramillo.

Majia ha due gare da 25 minuti il ​​sabato e la domenica e in un giro vuole ottenere punti per il terzo posto consecutivo nella divisione rookie. In mattinata correranno anche in Colombia.

Informazioni e foto di Fedeautos

Santiago Magia riapparirà a Imola, in Italia

L’Olanda ha un Gran Premio di F1

Dopo una polemica lo scorso fine settimana al Gran Premio del Belgio 2021, il motorsport più quotato è arrivato al round Jonward nei Paesi Bassi, con il 50% dei punti ancora da giocare.

Hamilton De Mercedes arriva con un vantaggio di Pyrex di oltre 3 punti Verstappen Se si tiene conto della solidità della manovrabilità e delle dotazioni mostrate dal pilota della Red Bull, questo fine settimana sarà sicuramente inviato all’attuale presidente del campionato.

Tuttavia, il round europeo sarà fissato per il prossimo anno con importanti cambiamenti nella fase di guida, Dopo la comunicazione di recesso Kimi Rக்கோikknen.