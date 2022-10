Osimhen, con una tripletta, si unisce ad Arnadovic come capocannoniere dell’Italia.

Il nigeriano Victor Osimhen ha segnato una tripletta nella vittoria per 4-0 del Napoli sul Sassuolo sabato, portandolo a 7 gol realizzati in questa stagione, eguagliando Marko Arnadovic (Bologna) come capocannoniere della Serie A.

L’austriaco giocherà la 12^ giornata a Monza (19:45 GMT) lunedì, quindi avrà la possibilità di distinguersi. Sabato ha segnato anche un altro giocatore del Napoli, il georgiano Kwicha Kvaratskelia, che si è unito a Dusan Vilahovic (Juventus), Lautaro Martinez (Inter) e Ciro Immobile (Lazio) in seconda divisione con sei gol. — Classifica marcatori delle partite del 12° girone del campionato italiano di calcio: 7 gol: Arnautovic (Bologna), Osimhen (Napoli) 6 reti: Immobile (Lazio), Kvaratskelia (Napoli), Martinez (Inter), Vilahovic (Juventus) 5 reti: Parella (Inter), Beto (Udinese), Thea (Salernitana), Dybala (Roma), Leo (Milan), Lugman (Atalanta), Nazzola (Spezia), Sacagni (Lazio) 4 reti: Diaz (Milan), Fratessi (Sassuolo), Giroud (Milan), Koopmeiners (Atalanta), Strefezza (Lexe) 3 reti: Alberto (Lazio), Cese (Legasse), Correa (Inter), Dzeko (Inter), Milik (Juventus), Milinkovic-Savic (Lazio), Politano (Napoli), Rebic (Milan), Smalling (Roma), Vlasic (Torino) … ./bds/dr

