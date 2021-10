Ottieni 10€ di credito gratuito molto facilmente

Offerte, promozioni e giochi gratuiti, Epic Games Store non interrompe i suoi sforzi per diventare uno dei negozi digitali che ha maggiori dettagli con i suoi clienti. Ora possiamo averlo Gioco gratuito e pacchetto di contenuti speciali Per un tempo limitato, ma abbiamo anche la possibilità di ottenere un nuovo interessante oggetto bonus.

Il nuovo upgrade che hanno i ragazzi di Epic, senza fare nulla di troppo complicato, ci offre un buono da 10€ di credito da utilizzare su Epic Games Store. Per ottenere questo coupon è molto semplice, devi solo essere un utente della loro piattaforma e iscriverti alle e-mail del loro negozio e riceveremo automaticamente il nostro coupon di saldo gratuito per il viso.

Buono di 10€ di credito gratuito dall’Epic Games Store

Vuoi essere aggiornato su novità, giochi gratuiti e sconti? Bene, non cercare oltre! Iscriviti al programma di e-mail e avvisi di Epic Games per non perdere i tuoi giochi preferiti (tra le altre cose!). Se ti sei registrato tra il 15 ottobre e il 16 novembre, ti regaleremo un buono Epic di 10€ che potrai utilizzare la prossima volta che acquisterai uno dei giochi dell’Epic Games Store che soddisfano i requisiti.

Una volta completati i passaggi per iscriverti alla loro newsletter, entro 24 ore riceverai un’e-mail con un buono di 10€ da utilizzare su Epic Games Store. Non perdere un attimo e approfitta di questa promozione che finisce dopo 16 novembre Questo è disponibile da oggi.