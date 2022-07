Ottieni 2 videogiochi gratis per un tempo limitato!

Giochi epici Continua in modo dinamico, almeno, sorprendentemente. settimanalmente Rinuncia a nuovi giochi Per gli iscritti al tuo negozio. Gli utenti possono ottenerlo completamente gratuitamente Negozio di giochi epici E così sono questi videogiochi Ti apparterranno sempre.

Oggi vi spieghiamo quali videogiochi saranno gratuiti e Come ottenerlo Ricordalo per tempo limitatoperché non sarà più disponibile 28 luglio.

Epic Games Store: videogiochi gratuiti disponibili dal 21 al 28 luglio 2022

Successivamente, abbiamo deciso di rivelare quali videogiochi puoi richiedere gratuitamente su Epic Store questa settimana.

Tannenberg: È un videogioco multiplayer ambientato nella prima guerra mondiale. in mostra a forte componente strategica, Parteciperai a battaglie con un massimo di 64 giocatori su mappe enormi. Videogioco altamente raccomandato se hai amici con cui puoi formare una fazione e coordinarti con loro.

È un videogioco multiplayer ambientato nella prima guerra mondiale. in mostra a Parteciperai a battaglie con un massimo di 64 giocatori su mappe enormi. Videogioco altamente raccomandato se hai amici con cui puoi formare una fazione e coordinarti con loro. Acquista Titani: Costruisci il tuo negozio in questo gioco di ruolo di simulazione ambientato in un mondo fantastico. Sarai in grado di creare e vendere tutti i tipi di strumenti per aiutare gli eroi del regno. Accedendo al negozio Epic, puoi ottenere un file Un assortimento di succulenti regali esclusivi.

Come faccio a scaricare videogiochi gratuiti dall’Epic Games Store?

Per ottenere i videogiochi di cui sopra, dovrai solo seguire alcuni semplici passaggi che indicheremo di seguito.

Accedi alla pagina dei videogiochi gratuiti su Epic Games Store tramite il seguente link.

Una volta entrati, accediamo con il nostro account Epic.

Ora che abbiamo effettuato l’accesso, dalla sezione Videogiochi gratuiti, scegliamo uno di quei giochi per un periodo di tempo limitato.