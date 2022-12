Genshin Impact è uno dei giochi più frequentati al momento, essendo un gioco gacha che aggiunge costantemente nuovi contenuti in modo che i giocatori non si separino mai dallo schermo. Le sue tecniche per trattenere i giocatori sono tra le più curiose e questa volta saremo in grado di acquisirle 3 mesi di YouTube Premium gratis grazie a Genshin ImpactTutto come ringraziamento dopo la festa I premi del gioco 2022Dove ha vinto il premio per il gioco scelto dal pubblico.

il luogo Sito ufficiale di Genshin Impact Annunciato che HoYoverse ha stretto una partnership con Google Play per offrire a tutti i giocatori una prova di 3 mesi di YouTube Premium. Tuttavia, secondo quanto rivelato, i fan devono soddisfare determinati requisiti per sbloccare questa beta. Questa offerta sembra applicarsi solo ai nuovi utenti del gioco di ruolo. che attualmente non fa parte di nessuno dei servizi premium di YouTube.

Ottieni 3 mesi di YouTube Premium gratuitamente con Genshin Impact

I giocatori dovrebbero fare attenzione alla data di scadenza della prova, perché il servizio addebiterà loro automaticamente il prezzo di abbonamento standard una volta scaduta. Secondo il post, i fan interessati a richiedere e riscattare la prova di 3 mesi di YouTube Premium come ricompensa devono farlo entro il 31 maggio 2023. Questa prova di YouTube Premium offre tutti i vantaggi offerti da un abbonamento condivisocome evitare annunci pubblicitari, guardare contenuti esclusivi o unirsi a un canale.

Questa non è l’unica cosa che Genshin Impact offrirà, poiché è trapelato anche durante l’evento del capodanno cinese, I giocatori possono scegliere di sbloccare gratuitamente un personaggio a 4 stelle di loro sceltaoltre a ricevere Yaoyao, il nuovo personaggio dell’elemento Dendro che arriverà nel gioco con l’aggiornamento 3.4 a gennaio 2023.