Ottieni il 56% in meno del router Google e migliora il Wi-Fi a casa

Che è che non ci sono pochi utenti che hanno Problemi di portata, copertura e prestazioni del segnale WiFi a casa. Questo di solito è dovuto al fatto che il router fornito dalla nostra azienda è solitamente molto limitato, il che fa diminuire il segnale mentre ci allontaniamo da dove è collegato. Se a questo aggiungiamo la presenza di muri, il segnale arriva a malapena nelle stanze lontane.

Copertura Wi-Fi senza interruzioni in tutta la casa

Google Nest WiFi è un sistema scalabile in grado di fornire copertura e segnale stabili e senza interruzioni in tutta la nostra casa. Questo è possibile perché ha abbastanza resilienza Fino a 200 dispositivi collegati E velocità sufficiente per poter riprodurre in streaming più video 4K contemporaneamente. Funziona in modo intelligente e in background, impedendo al segnale WiFi di stabilirsi in ogni momento in qualsiasi angolo della nostra casa.

Questa macchina ha la potenza che può Aggiorna automaticamente Include un chip di sicurezza avanzato in modo da poter accedere a tutte le sue funzioni e aiutarci a proteggere la nostra rete. Con la tua app Google Home, possiamo Impostazione e gestione del WiFi, Crea una rete e accedi rapidamente a Internet. Soprattutto, i passaggi sono così semplici che non è necessario essere esperti di tecnologia per implementarli.