Ottieni il disco rigido WD Black SSD da 1 TB per il tuo PC con uno sconto del 33%.

Se lo spazio di archiviazione interno del tuo computer è molto ridotto, ora puoi approfittare di questa offerta per ottenere un SSD da 1 TB

Uno dei migliori marchi sul mercato offre uno sconto enorme

È una tendenza che stai sperimentando ormai da tempo e ogni volta i giochi diventano più impressionanti e, ovviamente, occupano più spazio sul tuo disco rigido. Quindi, ora non devi preoccuparti più di tanto di questo problema, ti offriamo l’SSD da 1 TB del marchio WD Black che può essere tuo adesso a un prezzo davvero eccezionale. Questa fantastica offerta proviene da Componenti informaticiDove puoi acquistarlo solo 66,99 euro. Il suo prezzo normale è di 99,99 €, quindi è uno sconto molto interessante.

SSD nero Western Digital da 1 TB Acquista su PCComponentes: SSD nero Western Digital da 1 TB

Naturalmente, se volete acquistarlo a questo prezzo, fareste meglio a sbrigarvi, perché non ne sono rimaste molte unità. Se ciò accade, hai sempre la possibilità di acquistare sul sito web. Amazzoniaanche se questa volta sarà più costoso. In questa occasione, il prezzo di questo prodotto è pari a 75 euroQuindi PcComponentes è una delle opzioni più economiche attualmente disponibili. Tuttavia, se preferisci qualcosa di portatile, sentiti libero di dare un’occhiata ai migliori SSD esterni sul mercato.

SSD nero Western Digital da 1 TB Vedi su Amazon.es: SSD nero Western Digital da 1 TB

Non perderti questo fantastico disco rigido

Come puoi immaginare, questo prodotto è compatibile con il tuo PC e non puoi utilizzarlo su console. Pertanto, ti abbiamo fornito anche le opzioni di disco rigido portatile di cui sopra, in modo che tu possa utilizzarle su qualsiasi piattaforma e salvare così i migliori giochi sul mercato. D’altra parte, se decidi di acquistare un SSD per il tuo computer, sappi che garantisce velocità Velocità di lettura sequenziale di 5150 MB/s e velocità di scrittura di 4900 MB/s. Tutto ciò di cui hai bisogno per spostare i tuoi file molto velocemente.

Per gli adulti e per la tranquillità, offre anche WD Black Garanzia fino a cinque anniQuindi se hai un problema, puoi risolverlo rapidamente. Il che non guasta mai nei prodotti tecnologici, quindi vedi che sei di fronte a un’opportunità più che interessante per espandere la capacità di archiviazione interna del tuo computer.

SSD nero Western Digital da 1 TB Acquista su PCComponentes: SSD nero Western Digital da 1 TB SSD nero Western Digital da 1 TB Vedi su Amazon.es: SSD nero Western Digital da 1 TB

Oltre a tutto ciò, WD Black offre anche la possibilità di migliorare le prestazioni in modalità gioco Monitorare lo stato dell’unità Con cruscotto WD BLACK. Pertanto, puoi sempre avere il pieno controllo sullo stato del tuo disco rigido.

Ricorda, se vuoi ottenere questo prodotto, ora puoi farlo ad un prezzo davvero scontato grazie a Componenti informaticidove può essere solo tuo 66,99 euro. D’altra parte, la posizione Amazzonia Questo disco rigido offre anche… 75 euroPertanto in questa occasione esiste un’opzione di acquisto più chiara di un’altra. Non perdere questo sconto ed espandi lo spazio di archiviazione del tuo computer.

Questo articolo suggerisce Obiettivo e indipendente Prodotti e servizi che potrebbero interessare i lettori. Quando un utente effettua un acquisto tramite i link specifici che compaiono in questa storia, Alfa Beta Juega riceve una commissione. si unisce Al canale delle offerte Alfa Beta Juega Per conoscere prima di chiunque altro le migliori offerte.