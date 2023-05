Ottieni la migliore (e più economica) alternativa all’RTX 4080 in vendita per oltre € 200 di sconto

23 maggio 2023, 8:40 – Aggiornato il 23 maggio 2023, 8:41

Dopo più di due anni di Per noi era praticamente impossibile Per essere in grado di ottenere una scheda grafica di qualità da integrare nella nostra configurazione di gioco, ora possiamo confermare che siamo nel momento migliore per farlo. Forte calo del mining di criptovalute Ha completamente eliminato i problemi di borsa che affliggevano questo mercato, con la conseguente stabilità dei prezzi. Ora possiamo trovare modelli di tutti i tipi a prezzi convenienti.

Scheda grafica ASRock AMD Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming OC 20GB GDDR6

Inoltre, ciò ha causato la visualizzazione di nuove schede grafiche appartenenti a nuove generazioni di assiemi. di AMD e Nvidia. A differenza dei grafici precedenti, questo è stato un esperimento Un calo di prezzo poco dopo la sua messa sul mercato. È il caso della AMD RX 7900 XT attualmente in vendita: dai 1.099,95 euro che costava prima, ora può essere nostra a 879,95 euro.

In questo modo lo prenderemo al prezzo più basso sul mercato con uno sconto di oltre 200 euro rispetto al suo valore precedente tramite Coolmod. Stiamo parlando specificamente dell’ASRock AMD Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming OC 20 GB GDDDR6, che è un bel gruppo (come la maggior parte dei modelli di questo remake). Ha tre ventole e una piastra posteriore posteriore con cui possiamo ridurre le alte temperature, oltre a una serie di porte HDMI e DisplayPort. visualizza anche Un sacco di illuminazione RGB per impostare la nostra area di gioco.

IL AMD RX 7900XT è la squadra più forte che possiamo trovare attualmente appartenente a questa società e con cui si affrontano testa a testa Nvidia RTX 4080, anche se il prezzo è conveniente. Con questa scheda grafica che appartiene alla nuova generazione di assemblaggi, possiamo ottenere prestazioni molto potenti e Scegliere una qualità grafica molto elevata durante la riproduzione di 4K. Inoltre, dispone di 20 GB di VRAM GDDR6 in modo da poter avere una grafica di alta qualità per molti anni.

