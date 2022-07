Ottieni la Smart TV Samsung 4K con il 33% di sconto

Questo TV Samsung è il modello UE55AU8005KXXC non ha una piccola dimensione di 55 pollici e uno Precisione La risoluzione 4K ti consente di goderti i tuoi film preferiti. A questo bisogna aggiungere che, a livello estetico, è un vero gioiellino. Perché ha un design AirSlim che non hai mai visto prima a questo prezzo: uno schermo ultrasottile, nessuna cornice e un design Base Puoi regolarlo comodamente in base alle tue esigenze.

Il Processore UHD di cristallo È uno dei dispositivi Samsung più popolari. Fa sì che la lastra, che è interamente composta da nanoparticelle di cristallo inorganico, si riproduca molto più fedelmente 1 miliardo di colori. Inoltre, garantiscono che non si deteriori nel tempo. Questo è un vantaggio, soprattutto per coloro che non vogliono spendere molto per una Smart TV 4K per vedere come in pochi anni smette di avere un bell’aspetto.

Inoltre, lei ha Motion Xcelerator. Grazie a ciò, l’immagine sarà più nitida che mai grazie al fatto che più fotogrammi vengono aggiunti dalla stessa fonte. Il cui, di chi Amanti dei film horror o d’azioneLaddove regnano le scene oscure, questa TV è un’ottima scelta. perché ha Potenziatore di contrastoche ti consente di goderti un file livello di profondità e colore. Toni e colori saranno più realistici che mai, quindi sarà come avere un cinema a casa tua.

Approfitta dello sconto PCComponentes

Naturalmente, anche questa TV ha HDR10+ E con HLD, che ti consente di riprodurre qualsiasi tipo di contenuto nella migliore qualità possibile.

Né Sembra Puoi avere lamentele, perché ha Dolby Digital Plus. A questo dobbiamo aggiungere che la potenza sonora in uscita è 20 watt, con tutto ciò che ciò implica. Se sei una di quelle persone che guardano sempre i film con un file soundbarPuoi avere questa smart TV e stare tranquillo. Perché grazie alla tecnologia Q-Symphony, la connessione tra i due sarà molto alta.

Senza dubbio, è una Smart TV 4K di alta qualità. Questa è la tua ragione prezzo Il solito è di circa 670 euro. Ma ora è in vendita solo su PcComponentes 449,99 €Quindi, ora è il momento perfetto per metterci le mani sopra!