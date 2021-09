Ottieni più spazio nel tuo armadio dando una seconda vita ai tuoi vestiti

Quante volte ti sei fermato davanti al tuo armadio, pronto ad affrontare un nuovo giorno e proprio in quel momento pensi: non ho niente da mettermi!

I nostri armadi di solito sono così pieni di vestiti che non vediamo tutto a colpo d’occhio. In effetti, il disordine e il disordine dei vestiti non solo occupano spazio nel camerino, ma in molti casi causano anche ansia.

Quindi, se vuoi iniziare la giornata con il piede giusto, oltre a liberare spazio nell’armadio, la soluzione è una sola: vestirsi. Sì, sì, quello che senti, ma non farti prendere dal panico, se questo compito è troppo difficile per te, ecco alcuni trucchi che possono aiutarti.

Svuota il tuo armadio



Il modo migliore per vedere e vedere quello che hai è rimuovere tutto e andare a rivedere ogni capo uno per uno. Ti suggerisco di fare un mucchio sopra il letto, uno con i vestiti che indossi di solito e vuoi restare e l’altro con il resto, cioè i vestiti che non usi da tanto tempo, quelli indossati, stracciati, che non ti piace più o quelli, anche se hanno l’etichetta, non capisci Quando potresti comprare una cosa del genere?

Fuori i ladri di spazio



Abiti da sposa o da festa, costumi, completi da montagna o da sci, qualunque cosa usi sporadicamente non dovrebbe mai essere nell’armadio principale. Resta inteso che il guardaroba principale sono gli armadi che usi quotidianamente, le aree più accessibili dell’armadio o quelle più comode da usare (la parte centrale – la parte inferiore.

Questi ladri di spazio dovrebbero essere conservati in aree difficili da raggiungere come soffitte negli armadi, divani, armadi in altre stanze, ecc.

Dì addio a “per ogni evenienza”



Molti di noi tengono i vestiti “in attesa”, ma ora è il momento di buttarli via tutti e metterli nel mucchio della spazzatura. Togli i vestiti che non valgono, non ti stanno, non ti senti a tuo agio, sono logori o semplicemente, non li indossi da molto tempo perché non hai mai trovato l’occasione o cosa abbinare.

Fai parlare il tuo armadio per te



Una volta completato questo processo, metti la pila di vestiti che hai deciso di tenere nell’armadio. prenditi il ​​tuo tempo e

Organizzali in modo che tu possa vedere tutti i vestiti che hai E contiene l’essenziale, ciò che ti trasmette felicità.

Ma cosa ne facciamo di ciò che non vogliamo?



Ecco il nocciolo della questione! Quando dobbiamo decidere quali vestiti tenere e quali no, è più facile se pensiamo di dare una seconda vita a ciò che non indossiamo più.

Ecco alcune idee su come farlo: 1 Dona – Gli amici o la famiglia apprezzeranno sicuramente il fatto che tu abbia ricordato loro di regalare loro alcuni dei tuoi vestiti in perfette condizioni e che ne trarranno beneficio. 2 Dona – Sono tante le associazioni e le organizzazioni dove, tra l’altro, puoi procurarti vestiti e consegnarli a chi ne ha più bisogno. Il più famoso dei Paesi Baschi

Koopera e lì contenitori Le donazioni sono depositate in quasi tutte le città. Da qui puoi trovare quello che è più vicino. 3 Un’altra opzione è portarla nei punti di raccolta in negozi come Zara, H&M e C&A. Sui loro siti web troverai tutte le informazioni su questi programmi di raccolta. 4 Vendita – Esistono diversi portali e app in cui puoi vendere i tuoi vestiti in modo facile e semplice, come Wallapop o Vinted. Ma ci sono anche aziende che lo fanno per te. È il caso del marchio basco Micolet, che si occupa di vendere i tuoi vestiti, risparmiandoti il ​​noioso compito di fotografare i vestiti, caricarli sulla piattaforma e gestire la vendita e la spedizione. 5 Riutilizzo: gli artigiani troveranno mille modi per riutilizzare i tessuti e realizzare fantastiche creazioni, dai cuscini alle borse.

Spero che questi suggerimenti ti siano utili.

Ti mando un sacco di incoraggiamento!

Tamara Calvo, Organizzatrice Professionale