Ottieni Rayman Raving Rabbids per PC gratuitamente fino al 23 gennaio

Festeggia questa domenica Nuovo anno lunare Questo è il motivo per cui vediamo tutti i tipi di offerte e promozioni delle grandi società di videogiochi. UbiSoft è uno di quelli che ha voluto celebrarlo regalando un classico a chiunque sia disposto a reclamarlo: It’s About Rayman Raving RapidsConsegna scorporo affiliato lunga storia Rayman Che è stato un grande debutto per quelli Simpatici coniglietti nel mondo dei videogiochi.

Rayman Raving Rapids lei t Disponibile gratuitamente nell’Ubisoft Store Tempo limitato. Sebbene abbia molte versioni per varie piattaforme, quella da cui evitano Ubisoft è quella giusta pc. Può essere ottenuto senza alcun costo fino a lunedì 23 alle 16:00 (ora della penisola spagnola). Chi lo richiede prima può aggiungerlo gratuitamente alla propria libreria, tenerlo lì per sempre ed essere in grado di riprodurlo quando vuole. Se non hai tempo, non preoccuparti, perché lo è davvero Il suo prezzo consigliato è di soli 4,99 euro.

Se ti stai chiedendo se valga la pena accedere al tuo account Ubisoft Store per riscattare questo entusiasmante minigioco, puoi prima visitare il nostro analisi Per controllare il suo aspetto ai suoi tempi, nel 2006: “Passando ai minigiochi, Rayman ha fatto sorprendentemente bene., componendo un titolo molto divertente (sia in termini di gameplay che di umorismo). Molto semplicemente, tutti i suoi vantaggi sono stati facilmente mitigati dalle sue carenze domestiche”, vi abbiamo parlato della sua versione Wii.

D’altra parte, se sei curioso di idee scartate Da una versione precedente a quella rilasciata sul mercato, ti consigliamo di leggere A cosa si può dedicare Rayman Raving Rapidsnoto all’epoca come Ray Man 4.