Ottieni tutti i premi di Halloween in GTA Online

Mancano solo poche settimane alla celebrazione non ufficiale di Halloween e a questi giochi piace gta Vhanno eventi correlati che possono essere fruiti in forme come GTA Online.

e dentro GTA Online Avremo molti eventi Halloweene la possibilità di guidare veicoli come Albany Franken Stange partecipa anche a nuove modalità di gioco.

e questo è gta V Non perdere mai un appuntamento con Halloweene saremo in grado di partecipare a nuove modalità di gioco, abbiamo skin e armi esclusive e persino un veicolo fantastico Albany Franken Stang Che vorrai sicuramente avere.

Quindi ti forniamo tutti i dettagli in modo che tu possa ottenere il massimo dall’evento di Halloween in GTA Online.

Tutti gli eventi e i premi di GTA Online per Halloween

L’evento Halloween di GTA Online inizia ora dal 6 ottobre e durerà fino al 1 novembre, quindi hai tutto il tempo per divertirti e richiedere i tuoi premi.

Veicoli esclusivi per Halloween

Saremo in grado di acquistare fino a tre nuove ed esclusive auto legate ad Halloween, disponibili per l’acquisto sul sito web di Southern San Andreas Super Autos fino al 1° novembre:

Albany Lorcher – $ 650.000

Albany Franken Stange – $ 550.000

Sanctus LCC – $ 1.995.000

Ottieni cosmetici gratuiti

D’altra parte, abbiamo un tema di guerra di Halloween gratuito per tutti, purché accedi con il tuo account prima del 13 ottobre. Inoltre, se sei abbonato a GTA +, riceverai un completo da mummia, una felpa con cappuccio da zucca, una maschera da burattino grigia e una maschera ricamata sudicia.

Questo evento ci dà anche la possibilità di guadagnare la classica Grey Frank Mask completando uno qualsiasi dei brevi viaggi con Franklin o Lamar, ma devi completare queste brevi missioni secondarie prima del 13 ottobre.

Nuova modalità di gioco dell’avversario: Giudizio finale

Abbiamo una nuova modalità di gioco del nemico chiamata Final Judgment, in cui i cacciatori affronteranno i cacciatori.

Da un lato, i cacciatori hanno una motocicletta armata con un fucile a doppia canna e un’ascia di pietra, mentre i cacciatori possono raccogliere armi a cui i cacciatori non hanno accesso.

Come puoi vedere, ci sono abbastanza eventi e motivi per cui dovresti restare su GTA Online per tutto questo mese per goderti Halloween.

