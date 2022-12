Ottieni Wolfenstein: The New Order gratuitamente oggi solo su Epic Games Store

I regali continuano sotto forma di gioco Negozio di giochi epiciVi abbiamo già parlato del famoso store che distribuiva uno o anche due giochi a settimana, Offre 1 gioco gratuito al giorno fino al 31 dicembre. Oggi e solo fino alle 17:00 puoi ottenere il tuo gioco Bethesda Wolfenstein: Il nuovo ordine. Dovrai solo aggiungerlo alla libreria per conservarlo per sempre, Apparirà gratuitamente al momento dell’acquisto.

Con questo indirizzo più nuovo dell’originale, La saga continua Con l’avventura iniziale che alcuni di noi hanno avuto negli anni ’80. In questo gioco viaggerai attraverso un’era alternativa degli anni ’60 dove Dovrai sconfiggere il famoso nemico di quel tempo. Dovrai infiltrarti negli edifici più difficili da raggiungere con un gruppo di resistenza per sconfiggere così l’esercito nazista Recupero di super armi mettendo in pericolo il continente europeo.

Questo gioco sparatutto in prima persona aggiunge anche filmati per l’ambientazione della storia fianco a fianco momenti di azione Che include inseguimenti, esplorazioni sottomarine e persino macchine da guerra naziste che sarai in grado di controllare. Epic Games ha già regalato questo gioco la scorsa estate, se non puoi averlo, lo avrai di nuovo Un’opportunità per aggiungerlo alla tua collezione. A partire dalle 17:00, l’Epic Games Store introdurrà un altro nuovo titolo.

Ricorda che hai anche a disposizione Buono sconto extra del 25%. Per acquisti superiori a € 14,99. Puoi ottenere un ulteriore sconto del 25% sui titoli già scontati Ottieni i tuoi giochi a un buon prezzo. Il coupon è valido fino al 5 gennaio e può essere utilizzato tutte le volte che vuoi.

