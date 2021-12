Otto membri di El Gran Combo de Puerto Rico hanno contratto il covid-19

Otto membri della leggendaria orchestra di salsa El Gran Combo de Puerto Rico hanno contratto il virus COVID-19, assente alla Feria de Cali, in Colombia, che inizia sabato e termina il 30 dicembre.

“Buon Natale. Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno augurato salute e che hanno rivolto le loro preghiere verso di noi. Stiamo già assistendo a questo COVID che ha colpito 8 dei nostri musicisti e non ci ha consentito l’accesso alla Cali Gallery”, ha pubblicato il gruppo su il loro account Instagram.

“Stiamo inviando un grande abbraccio a tutti i nostri fratelli colombiani e presto trasmetteremo loro di nuovo la nostra musica”, ha detto l’orchestra sul suo account social.

Così hanno annunciato che il prossimo gennaio saranno mostrati nelle città colombiane di Manizales, Santa Marta e Cartagena “se Dio lo permette”.

“ci vediamo lì !!!!!!” ha affermato il gruppo, che dovrebbe apparire il 31 dicembre alla celebrazione di fine anno organizzata dal governo portoricano nel distretto dei congressi di San Juan.

El Gran Combo de Puerto Rico, che è stata nominata per un Grammy quest’anno per il suo album “En Cuarentena”, ha recentemente presentato la sua nuova produzione “De trulla con El Combo”, il suo primo album di Natale in più di 35 anni.

Il nuovo album, pubblicato sotto l’etichetta Remas, contiene dieci canzoni con temi umoristici, sociali e di festa tipici del periodo natalizio a Porto Rico.

È il primo album di Natale dopo “La Fiesta de Pilito” (1985) e il terzo nella storia dell’orchestra, che presto compie 60 anni della sua carriera.