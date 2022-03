Outlander: la tanto attesa sesta stagione arriva in Movistar Plus+

I nuovi episodi, in anteprima il 7 marzo, sono un adattamento di “Wind and Ash” dalla saga romantica di Diana Gabaldon.

Dialettica e brutale. L’ultimo episodio di “Outlander” Si è parlato per settimane del finale Dalla sua quinta stagione. Il risultato ha lasciato i fan della storia d’amore tra Claire e Jamie inchiodati al divano e tremanti. Sono passati due anni da allora e le aspettative per la nuova stagione non potrebbero essere maggiori. Fortunatamente, non è rimasto nulla: Avanti Apre lunedì 7 marzo Sulla piattaforma Movistar Plus +.

Il otto episodi Il che costituisce la sesta stagione di “Outlander” su cui si concentrerà Conseguenze del brutale attacco Claire ha sofferto alla fine dell’ultima puntata. Così come nelle tensioni causate dall’imminente scoppio di Guerra d’indipendenza Americana, che diventerà più importante che mai.

Immagini della nuova stagione di “Outlander”.

Intrattenimento delle stelle

L’adattamento della serie in questa occasione corrisponde a Romanzo “Vento e cenere”il sesto libro dell’epopea romantica “Outlander” (tradotto in spagnolo come “Forastera”), scritto dal prolifico autore. Diana Gabaldon (1952, USA) e finora è composto da otto libri.

Ai protagonisti del romanzo, Caitriona Balfe (“Belfast”), Sam Heogan Si sono uniti (“Bloodshot”), Sophie Skelton (“Day of the Dead: Bloodline”) e Richard Rankin (“A Good Recipe”) Nuove aggiunte. L’attore Mark Louis Jones (“Carnival Row”) sarà responsabile della vita di Tom Christie, mentre Alexander Vlahos (“Versailles”) interpreterà suo figlio Alan e la figlia di Jesica Reynolds (“My Left Knot”), Malva.

La trama della sesta stagione di “Outlander”

Dopo gli eventi accaduti durante la quinta stagione, Claire e Jimmy Continuano a lottare per proteggersi a tutti i costi; Tuttavia, gli ostacoli si stanno allargando. per questa parte, congelatore Cercano di mantenere la pace e la prosperità della loro comunità natale nella Carolina del Nord. Tuttavia, la popolazione si sta dirigendo inconsciamente verso l’esito di una massiccia rivoluzione che alla fine porterà a un evento storico: la nascita di una nuova nazione americana.

In questo situazione complicataClaire e Jamie devono dividere le loro forze tra la difesa della loro nuova patria dagli alieni e anche la loro stessa comunità, coinvolta nei conflitti che si susseguono. In mezzo a tutto questo turbine di eventi, Claire sta portando avanti la sua battaglia Per superare il brutale assalto a cui è stato sottoposto nell’episodio finale della quinta stagione.