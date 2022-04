Overwatch 2: Overwatch 2 potrebbe avere un Battle Pass, secondo concept art

oVerwatch 2 è la trave di equilibrio Questo povero funambolo si chiama Activision Blizzard: In quei mesi in cui era popolare La società non sfuggirà alle accuse A causa del pessimo ambiente di lavoro che sarebbe finito per disintegrarsi, si diceva che Overwatch 2 vivesse da solo… In seguito si disse di no, il progetto non sarebbe mai finito. E adesso? Ora ha anche un Battle Pass.

la metà Fondazione Pubblicazione di un concept artistico con il pieno consenso del suo ideatore Jason Kirby, dove viene mostrato uno schema del possibile menu principale del gioco. In questo puoi vedere le già note schede del gioco: Elenco dei personaggi, negozio e sfide in-game. Ma la cosa che ha subito attirato la mia attenzione è la scheda che, separatamente, mostra un’opzione per Pass battaglia.

Tuttavia, il fatto che questa concept art sia stata pubblicata dall’artista ufficiale Non significa nemmeno che tutto ciò che contiene sia vero. Ciò significa che Kirby ha incluso la scheda Battle Pass come aspettativa, ad es Activision Blizzard “dovrebbe” decidere di includere tale pass. In ogni caso si diceva come una “possibilità” e non come una cosa definitiva.

Ovviamente sappiamo cosa stai pensando: Se qualcuno gli dice, è per qualcosa, Ma siamo un media e non possiamo garantire qualcosa che nessuno ha confermato. Ma… fare l’occhilino…-

Ecco l’arte concettuale in cui puoi vedere il suggerimento del menu.Activision Blizzard.

Inoltre, va chiarito che questo art. concettuale Non è recente. Ovviamente, se è concettuale, è perché è stato creato Fase di sviluppo molto precoce. Questo può essere dedotto solo dai loghi di compatibilità del gioco, indicando che il gioco è in fase di sviluppo Windows, PlayStation 4 e Xbox OnePerché non parlare di un gioco PlayStation 5 e Xbox Series di nuova generazione, giusto? Potrebbe essere stato disegnato quando le console non erano ancora uscite.

La speculazione, tuttavia, potrebbe finire molto presto. La closed beta del gioco inizierà il 26 aprile E da quel primo sguardo, avremo già accesso a nuove mappe, nuovi eroi “e altro”. Ciò includerà un’anteprima delle opzioni di gioco Possono anche fare riferimento al Battle Pass?

Questa versione demo sarà disponibile solo per Staff di Activision Blizzard e alcuni giocatori professionisti di Overwatch, Quindi alla fine di aprile dobbiamo stare al passo con twitch Pensare alle prime ore di gioco. Una domanda rimane nell’aria: se esistesse un Battle Pass, Questo significa che è probabile che il gioco sia gratuito?