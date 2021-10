Overwatch rinomina il personaggio di Cole Cassidy di Jesse McCree dopo le accuse di molestie

MADRID, 25 ottobre (Portaltic / EP) –

Il videogioco multiplayer online Overwatch Hai cambiato il nome di uno dei tuoi personaggi, l’eroe Macri, scritto da Cole Cassidy, dopo un’indagine del CEO di Activision Blizzard che lo ha ispirato e gli ha sparato, Jesse McCrearyaccusato di molestie ai dipendenti dell’azienda.

Con questo cambio di nome, Il videogioco mira a ringiovanire l’immagine Da questa figura iconica si è lasciato alle spalle lo scandalo in cui uno sviluppatore di Overwatch è stato implicato in discriminazioni e molestie sessuali nei confronti dei dipendenti dell’azienda.

Il cambio di nome per questo individuo è stato annunciato tramite l’account Twitter ufficiale del videogioco, con l’introduzione dell’identità del nuovo Cole Cassidy in arrivo su Overwatch. Questo martedì 26 ottobre.

“La prima cosa che un disertore perde è il suo nome e lo ha rinunciato molto tempo fa. Scappare dal suo passato significa scappare da se stesso E con il passare degli anni, ha ampliato il divario tra ciò che era e ciò che è diventato”, come affermava la descrizione.

Incontra Cole Cassidy e vai a Overwatch il 26 ottobre. pic.twitter.com/CT6PmaNXNs – Overwatch (PlayOverwatch) 22 ottobre 2021

È stato Alla fine dello scorso agosto Quando l’azienda ha annunciato che avrebbe cambiato il nome di Jesse McCurry con un altro nome, senza specificare come si chiamerà ora. Poi Blizzard ha affermato che “I personaggi del gioco non saranno più chiamati come dipendenti Real” e ha promesso “di essere più premuroso ed esigente” nel trasmettere i nomi dei suoi dipendenti ai personaggi del suo mondo.

Blizzard ha licenziato Jesse McCree quest’estate dopo aver verificato che aveva molestato verbalmente e sessualmente molti dei suoi compagni di squadra. Ha fatto lo stesso Con il regista di Diablo IV Luis Barrigae uno dei designer di World Of Minecraft, Jonathan Likeraft. In totale, 20 persone hanno lasciato l’azienda.