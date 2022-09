Oviedo guadagna spazio di co-working per soddisfare la forte domanda

Oviedo si è aggiudicata uno spazio di co-working (co-working) nel cuore della città. Dedicata all’affitto di questo tipo di locali, Regus ha aperto la sua nuova struttura sul San Francisco Boulevard, presso la sede dell’ex Banco Asturiano, uno spazio di 950 mq suddiviso su tre piani. La sua capacità, come spiegato da Inaciu Suárez Echevarría, proprietario di franchising, investitore e imprenditore asturiano, ha la capacità di ospitare circa 150 posti di lavoro. Il Direttore delle Vendite di IWG – proprietario del marchio Regus -, Manuel Milián, ha messo in evidenza l’enorme talento commerciale che risiede a Oviedo. All’inaugurazione ha partecipato anche il consulente di economia Javier Cuesta, sottolineando che Oviedo ha bisogno di più di questi spazi per le imprese. “Ci sono molte aziende che hanno bisogno di luoghi in cui stabilirsi rapidamente e avere il potenziale per espandersi. In città c’è un’enorme richiesta di questi spazi, ma non abbiamo una grande offerta. E questo copre in parte questa carenza. ” Il Consiglio Comunale sta lavorando per creare nuovi spazi pubblici di co-working per soddisfare questa esigenza. Il Concistoro prevede di creare un nuovo centro d’affari nel quartiere di La Ería, in un’area comunale di 3.000 metri quadrati.