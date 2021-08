Pablo Alboran, più naturale che mai, in un video per “No Está En Tus Planes” | Videoclip | Regalo

Pablo Alboran Si gode l’estate e fa quello che ama di più: presentare la sua musica dal vivo a tutti i suoi fan. Il rotatoria La sua ultima tappa sarà il 29 agosto allo Stone & Music Festival di Mérida, ma possiamo confermare che è stata una montagna russa di emozioni per la gente di Malaga.

Questo è stato spiegato nel video di Non nei tuoi pianiUna delle canzoni del suo ultimo album Vertigine. Il brano che non poteva mancare anche in questo tour in cui i suoi fan hanno dato tutto dal vivo.

La clip fa emergere il lato più naturale del nostro eroe. Si allontana per la telecamera in una stanza d’albergo mentre viene riprodotta ciascuna delle sue battute. Saltando sul letto, ridendo e ballando. Ha un grande momento! Anche se queste foto sono accompagnate anche da Pablo Alboran è entusiasta di incontrare i suoi fan sul palco.

Come previsto, la pubblicazione del video è stata accolta molto bene tra i porinisti. E se c’è una cosa che tutti hanno evidenziato, è il lato “cattivo” che il loro artista preferito mostra nelle immagini. Senza dubbio, Pablo si è sentito molto a suo agio, felice e naturale nel registrare questo progetto.

In poche ore, questa nuova versione ha accumulato 100.000 visualizzazioni. Un numero che siamo sicuri aumenterà con il tempo.

La musica è il cardine della vita di Alboran. Possiamo anche verificarlo qualche giorno fa, quando l’artista ha condiviso un video Ci metteva in studio di registrazione per mostrarci come registrare le sue composizioni. A giudicare dalla sua espressione, non c’era dubbio che questo gli desse una sensazione unica. La sensazione che passa anche dal palco.