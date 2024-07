Pablo Vidal è ancora in Italia, ma si è trasferito a Sala Consilina

Continuato nell’élite italiana era il desiderio di Pablo Vidal, un fuegino, che decise di lasciare la L84 di Torino di Volpiano e andare nel sud dell’Italia, città di 12.000 abitanti e famosissima, né più né meno di Napoli; Sono 147 chilometri a sud.

Rio Grande.- Il Pivot ha lasciato il Torino dopo due stagioni in cui ha segnato 55 gol e ha aiutato la sua squadra a raggiungere la prima stella vincendo la Coppa della Divisione, e ora lo aspetta lo Sporting, arrivato 11esimo su 16 squadre a mantenere la divisione. Nella seconda stagione vuole finire tra i primi 8 e giocare i playoff, per i quali ha reclutato quasi una squadra completa con finanziamenti significativi dalla regione.

Il nuovo allenatore Francesco Cipolla ha parlato con Vidal e lo ha affascinato dicendo che sarà un giocatore chiave della squadra e che, con l’esperienza dei brasiliani Igor e Rudini Tres, vogliono portare la gente in Serie A.

Consultato da El Sureno, Lucky Rabbit ha detto che aveva bisogno di un cambio di scenario dopo due stagioni difficili all’L84, e senza entrare troppo nei dettagli sulla sua partenza, dal momento che la nostra partecipazione alla competizione è terminata (hanno perso. Semifinale), Sala Consilina era molto interessato ad assumerlo, l’Argentino era ansioso di unirsi alla squadra; Hanno reclutato diversi giocatori chiave per combattere al vertice.

“Ho avuto studi da tante squadre importanti, ma per me non è stato facile perché vengo da fuori dell’Unione Europea, il mercato è molto piccolo perché è concesso un solo posto per squadra, e in lista c’è un solo giocatore con buone fede Mi è sembrata l’occasione migliore che ho fatto in queste due stagioni. È compito di Salah Consilina continuare a rivelare tutto, in cui sono completamente in sintonia con il ritmo di questo Paese, conosco già il campionato, le squadre. e le squadre. Voglio continuare a giocare e godermi quello che faccio.”

Inoltre, Fujian ha commentato che il sostegno ricevuto dal Presidente è stato importante: “Fin dall’inizio è stato quello che era più interessato a farmi entrare in questo sport, il che è prezioso per me e molto importante per me; Non ho ancora avuto la possibilità di incontrarlo con il nuovo allenatore, continua a scrivermi per sapere come sto, quanto posso essere importante per la squadra, mi mantiene motivato per rimanere concentrato e motivato per il prossimo futuro partite.

“Ciò che ho già ottenuto in passato, ora arrivo in un nuovo posto con nuovi obiettivi, devo ricominciare da capo, questo è un modo per motivarmi e migliorarmi, questa è un’altra motivazione in più, voglio. Mostrate il perché a tutti crede in me, raggiungeremo una squadra competitiva, spero che raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo prefissati.

Il club dà il benvenuto

Eravamo ansiosi di mettere il suo nome sul tabellone e finalmente eccoci qui: i progetti di Pablo Vidal a Sala Consilina.

C’è chi lo ha paragonato al cielo e alle sue stelle, ed è vero che la squadra di coach Francesco Cipolla può contare anche su Pablo Vidal per far volare le azioni della squadra di vendita negli incontri di Serie A di questa stagione. del campionato, ma anche le anime del suo grande pubblico. Un forte pivot argentino, classe ’92, si unirà alla squadra, completando così lo Sporting e ringraziamo l’agenzia LosSports per averci supportato nella buona riuscita della trattativa.

“La prossima volta che tornerò in Italia la mia destinazione sarà la Sala Consilina – sorride – e sono pronto per questa nuova esperienza nello Sporting. Ho sempre sentito parlare di lui, l’ho visto giocare da avversario in opera, e ammiro quanto amore dimostrano i suoi tifosi: vestendo i colori gialloverdi sono pronto a lavorare con Mister Cipolla con la mia determinazione in campo e la mia collaborazione nello spogliatoio. La prossima stagione, gli obiettivi dello Sporting saranno miei .”

Squadra

Pablo Vidal è, finora, l’ultimo acquisto annunciato dallo Sporting, e si unisce a Lucas Exequiel Díaz di Mendoza, che ha giocato per il Real Betis Futsal, Matia Santoro, il cubano nazionalizzato Roberto Carlos Delmestre, Simone Foti, Simone Faticuso. , al completo con Simone Achille, Antonio Orlando, l’argentino Santiago Teramo (ex Estrella de Boto), Antonio Cuciolillo, il portiere brasiliano Luan Felipe Buesa, Lucas Baroni, dal Brasile, e un altro brasiliano Tato (Luisão).

Storia dello sport

Salerno, Italia. L’ASD SPORTING SALA CONSILINA è l’evoluzione della passione per il calcio di A11 e di A5 e della famiglia Detta (fratelli e cugini), in particolare dei parenti Detta (Pres. Detta Antonio Ernesto e Vice Presidente. Detta Giuseppe), dal 1990 alla primavera 2009. Avendo partecipato fino al periodo a diversi campionati regionali, si dedica prevalentemente al calcio di A5 negli ultimi anni di questo periodo.

Con la fine della stagione calcistica 2008/2009 della SS A5 Serie D, da sempre fatta per il divertimento e l’intrattenimento personale, è nell’estate del 2009 che i Cugini Tetta decidono finalmente di voltare pagina. Il miglioramento della qualità compromette anche la loro esistenza personale a livello di giocatore;… mettendo così da parte se stessi e trattando l’ASD a livello dirigenziale.

Dopo aver preso questa prima decisione, si è deciso di cambiare nome alla precedente ASD (I.CAL.CAVE CALCIUM A5) per continuare questa nuova avventura, partendo quindi con un nuovo organismo e una nuova immagine con ASD SPORTING SALA CONSILINA. .

Una volta ultimato questo, iniziano i lavori per riammodernare il tutto ed essere subito pronti per la SS 2009/2010, che inizierà nell’autunno del 2009.

Lo Sporting Sala Consilina ormai è sulla bocca di tutti in città e in tutto il Paese.